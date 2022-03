Az ukrajnai háború kezdete óta igencsak megnövekedett a forgalom a pákozdi ipari parkban, ahol a 26 évvel ezelőtt a megyében alapított Baptista Szeretetszolgálat két esztendeje avatta fel logisztikai központját. Mostanában egymást érik az érkező és induló segélyszállítmányok, legutóbb például Ausztriából, egy Bécs melletti településről érkezett néhány autó. Eljött a helyi orvos, a pap és egy vállalkozó, aki egy remek kiállású Mercedes UNIMOG-ot vezetett. Láthatóan örült érdeklődésemnek, amikor látta, hogy körbefényképezem szeretett járművét, és elmondta: szinte mindent meg tud vele csinálni, ami csak az eszébe jut, remekül hasznosítja a mindennapokban.

Sokféle felépítménnyel készítik, ez amolyan „rakodós”

Forrás: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap



Nagyon meglepődtem rajta, amikor megtudtam, hogy a típus első változata már a második világháború utáni legelső évben, 1946-ban elkészült a Mercedes Wörth am Rhein-i gyárában, miközben még romokban állt az egész ország. (Persze a németeknek semmi sem lehetetlen, ha fegyverről és közlekedéstechnikáról van szó.) Aztán mindjárt a következő évben be is mutatták a frankfurti mezőgazdasági kiállításon, és az ott aratott siker előrebocsátotta hosszú pályafutását. A Mercedes akkoriban még nem tért magához a háborús pusztítás, üzemeinek letarolása után, ezért eleinte helyettük egy szerszámgépgyár kezdte készíteni a járműveket. Az ötvenes évek elejéig aztán annyira belejöttek a munkába, hogy született az UNIMOG-nak a megszokott teherautós megvalósítás mellett vontatója, terepjárója, még mezőgazdasági alkalmazású változata is. De mivel akkoriban a német hadsereg érdemi újrafejlesztéséről még szó sem lehetett, a típus kiváló képességeit a francia haderő „nyúlta le” és rendszeresítette, hiszen nem kevés dolguk volt nekik akkoriban a Szahara homokjában. Ezzel aztán megkezdődött az UNIMOG katonai pályafutása, amely egészen napjainkig tart: még a Magyar Honvédség is szemet vetett rá, 2002-ben már rendszerbe állították a 435-ös típusát, amelyből majdnem kilencven állt rövid időn belül szolgálatba. Tudták, mit csinálnak, hiszen kiváló terepjáró képességeit is kihasználják a haderőfejlesztés – sajnos egyre aktuálisabb – célkitűzései során.

De nem csak a katonák alkalmazzák világszerte, kedvelik a katasztrófavédelemnél, a tűzoltóságnál és a rendőrségnél is, vagy éppen – mint sokáig nálunk – az egyszerűnek tűnő útkarbantartói feladatok ellátása érdekében. Osztrák vendégem lelkesen mesélte, hogy még olyan UNIMOG is napvilágot látott, amelyik képes vasúti síneken haladni: szó nélkül hittem neki. Annak magam néztem utána, hogy a hagyományos kéttengelyes, négyszer négyes kialakítás mellett bizonyos modellek háromtengelyesek is lehetnek hatszor négyes, vagy hatszor hatos kerékképlettel, valamint dupla fülkés, azaz négyajtós vezetőfülkével is hagyta el gyárat a típus. Olyan UNIMOG-ok is vannak, amelyeket egyszerűen csak szabadidős hobbiterepjárónak használnak, de születtek terepversenyre épített változatok is. Akit kérdeztem, el volt tőle ragadtatva: zsebkendőnyi helyen megfordul, bármit az elejére és utána lehet akasztani, és nem ismer megoldhatatlan problémát. Ugye nem kell ennél több?