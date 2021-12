Néhány napja lezárult a honvédség egyik helikopteres beszerzési programja, amikor a szolnoki repülőtéren földet ért a sorban huszadik H145M típusú Airbus. A történtek előzménye, hogy 52 év szolgálat után idén kivonták a Mi–8-as szállítóhelikoptert a hadrendből, s bár maradtak még orosz típusok nálunk – hiszen a Mi–17-esekre és a Mi–24-es harci helikopterekre még számíthatunk –, rövidesen azokat is leváltják a H145M, majd a H225M típusú helikopterek.

A H145M típusú könnyű helikopter először a nyár közepén látogatott a börgöndi repülőtérre. Az Albatrosz Repülő Egyesület és a Honvédelmi Sportszövetség július elején rendezett repülőtábort a Honvéd kadét programban részt vevő fiatalok számára. A repülés iránt érdeklődő középiskolások megismerkedtek a vitorlázó és a motoros vitorlázó repüléssel, találkoztak katonai pilótákkal és repülőeszközökkel is. A táborozók a statikus bemutató során közelebbről is megtekinthették az újonnan beszerzett helikoptert, majd a levegőben is kipróbálhatták az Airbus Helicopters által gyártott katonai légi járművet. Második alkalommal a szeptemberi légi parádéra érkezett Börgöndre egy ilyen forgószárnyas, és egyértelmű sikert aratott.

A Honvédelmi Minisztérium és az Airbus képviselői 2018-ban írtak alá szerződést húsz H145M többcélú helikopter és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások megvásárlására. Az első géppár két éve szállt le a szolnoki bázison, majd azóta további tizennyolc érkezett, amelyek között van csapatszállító, kutató-mentő és tűztámogató kialakítású. A helikopterekkel együtt megjöttek a tartozékok és az alkatrészek, valamint megtörtént kilencven műszaki szakember és félszáz pilóta kiképzése is. Véget ért tehát a honvédelmi és haderőfejlesztési program egyik fontos szakasza, és bár hadseregünk forgószárnyas képességének bővítése még nem zárult le, máris rendkívüli az előrelépés. Mi itt Fejérben – a bemutatókon túl – többnyire azokat a példányokat láthattuk a levegőben, amelyek a nemzetközi gyakorlatok legfontosabb helyszínére, a bakonyi lőtérre tartottak.

Az új gép a szeptemberi börgöndi légi parádén Forrás: Tihanyi Tamás

A H145M-ekben már nincsenek analóg műszerek, minden digitálisan jelenik meg a pilóta előtt. A módszerek és a szükséges eszközök igényesebbek, az üzemeltetés folyamata egyszerűbb és korszerűbb lett. Franciaországban már szerelik a H225M helikoptereket, a tizenhat megrendelt gépből az utolsó 2025-ben csatlakozik társaihoz: ez a típus is megbízható, felszereltségében és tudásában kiemelkedő teljesítményű. Egy ilyen gép körülbelül 650 liter kerozint fogyaszt óránként, hatótávolsága legfeljebb 1300 kilométer lehet, de ez a bevetésre küldött katonákkal és fegyverzettel terhelve a felére csökken, a sebessége 320 kilométer óránként.

A kormány a szociális intézkedések mellett fontosnak tartja a honvédelmi képességek növelését is, ezért jövőre 30 százalékkal több forrást fordít erre, amelynek a fele fejlesztésre megy el, a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program költsége. Csatlakozásunk óta 2024-re először teljesíthetjük a NATO-ban vállalt kötelezettségünket.