Amikor a világháború idején a szövetséges légierő megkezdte Magyarország bombázását, a városokban elsősorban a vasútállomásokat, ipari célpontokat keresték, de előkelő helyen szerepeltek a listán a katonai létesítmények, repülőterek is. Ezért történhetett, hogy amikor Józsa Dávid vitorlázórepülő, az egyesület alelnöke a brit légierő múzeumának archívumában kutatott, rendkívüli felfedezést tett: 1944ben egy Spitfire vadászgép pilótája légi felvételt készített a repülőtérről. A korabeli képen kivehetők a hangárok, a parancsnoki épület, a légelhárító lövegek állásai, de még a repülők is. Két objektum már akkor a helyén volt, olyanok, amelyek ma is láthatók, kevéssel a bejárat után.

Az egyesület nemrégiben aláírásgyűjtésbe kezdett. Céljuk az, hogy a börgöndi reptéren található, történelmi jelentőséggel bíró nagyhangárt (amelynek mása Tapolcán van) és a mellette lévő, Bauhaus stílusban épült parancsnoki épületet megmentsék az enyészettől. Hiszen mindkét épület jelentős alkotás várostörténeti, műszaki, repüléstörténeti szempontból, és az egyesület tagjai hasznosításuk érdekében azt akarják elérni, hogy építészeti örökségként a szakma szabályai szerint helyi védettség alá kerüljenek.

Szilády Dezső a brit légierőnél talált légi felvétel másolatával Forrás: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Szilády Dezső, az egyesület elnöke elmondta: a hasznosítás egyik kézenfekvő formája, hogy a nagyhangárból – nyugat-európai vagy amerikai példát követve – oldtimer légi járművek repülőmúzeumát hozzák létre. Ehhez pedig máris egy sor nagyszerű gép áll rendelkezésükre, amelyeket jobb megoldás híján ma még az üzemelő gépek között tárolnak. Ilyen a Góbé, a Pirát és a Futár vitorlázó repülőgép, vagy éppen e „műfaj” csúcsa, a Nemere-projekt során a tervek szerint belátható időn belül elkészülő, egykor páratlan vitorlázógép. Természetesen nem hiányozhatnak a helikopterek sem, hiszen Börgönd évtizedekig helikopteres bázis volt: egyelőre három Mi–1-es és egy Kamov alkotja az öreg forgószárnyasok tárlatát. Aki járt már a légi parádén, láthatta azt a MiG–15-öst és az An– 2-est, amelyek egyelőre várják azt a napot, amikor méltó helyükre kerülnek. Szilády Dezső szerint megfontolásra hivatott az az ötlet is, hogy az egykori parancsnoki épületből kávézót, melegedőt, közösségi teret hozzanak létre. De mindezen tervekhez az első lépés a már említett helyi védettség elérése, s ehhez legalább háromezer aláírás összegyűjtése a cél.