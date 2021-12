Maradjunk azonban annyiban, hogy az NDK-s motorok piaca is él, aki pedig hozzá szeretne jutni ezekhez, egészen biztosan talál magának megfelelő kétkerekűt. Arról nem is szólva, hogy a motoroknál nincs környezetvédelmi mérés; ha netán beledugnák a szondát a kipufogóba, az ki is akadna rendesen.