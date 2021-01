2020 nem a kereskedők éve volt

Napra pontosan négy héttel ezelőtt boncoltuk a szerkesztőségben a rendhagyó 2020-as esztendő használtautó-piacát, s megállapítottuk, bizony a járvány itt is megtette a hatását. De mit gondolnak erről a megyei autókereskedések?

Előző cikkünkben abból a szempontból indultunk ki, hogy nem minden vásárló ugyanarra a feladatra vesz magának autót. Két nagyobb csoportra bontottuk őket: vannak, akik inkább munkába járásra használják (ez jelentheti azt, hogy napi szinten nem mennek kifejezetten sokat, viszont azt legtöbbször a városi dugóban teszik meg, így lassabban közlekednek), míg a másik csoportban azok vannak, akik hosszabb távra terveznek – időben és távban is –, így a minőségibb, megbízhatóbb autókat keresik, hiszen napjuk jelentős részét a kocsiban töltik, esetleg a család is ebben utazik – nyilván árban ezek magasabb polcon találhatóak, mint az előbb említett kategória.

Éppen ezért felkerestük a megye két legnagyobb városának egy-egy autókereskedését, hogy megtudjuk, milyen tapasztalataik voltak az idei évben. Abban mindketten egyetértettek, hogy nem ez volt a legkiemelkedőbb év, de autóra mindig szüksége van az embereknek:

– Mondhatjuk, hogy megismételjük a tavalyi év számait. Hektikus volt ez az év, március 15-tel konkrétan nullára redukálódott az eladások száma. Akkor meg is ijedtünk egy kicsit, de bő két hónap múlva újraindult a piac, és amennyi kiesésünk volt a tavasszal, a nyár azt vissza is hozta. Rengeteg autót eladtunk a korlátozások nélküli időszakban, ez a tendencia ki futott egészen az ősz közepéig. Most megint kicsit enyhébb a kereslet, ebben a szakmában ez betudható a karácsonyi időszaknak, ilyenkor mindenki az ünnepekre koncentrál és másféle kiadásokkal számol – számolt be a tapasztalatairól a megyeszékhelyi kereskedés vezetője, Sturcz Richárd, aki hozzátette, a nyári időszak kormányzati kommunikációja sokban hozzájárult az eladásokhoz. A szigorítások nélküli időszakban az emberek bátran mertek autót vásárolni, a mostani bizonytalan időszakban alábbhagytak az érdeklődések is. Elmondása szerint a piac meghatározó szeletét a használt járművek fedik le, abból is hazai forgalomba helyezésűek – ők is ezekkel kereskednek. – Mivel új autóra továbbra sincs pénze az emberek nagy részének, mi is a jó minőségű használt felé vettük inkább az irányt, és a magyarok felé, így nem érintett minket az euró árfolyam-ingadozása sem, valamint a külföldi behozatallal járó határszigorítások sem – fogalmazott Sturcz. Egy dunaújvárosi kereskedés más miatt panaszkodott:

– Nyilván volt visszaesés az idén, de minket sokkal jobban sújt, hogy nem tudunk vizsgáztatni a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál. A centralizálás miatt mindenkinek a megyeszékhelyre kell mennie vizsgáztatni a külföldről behozott autókat. Épp most jöttek meg az időpontok: nyolc hét múlva kaptunk időpontot, majdnem két hónapot kell várni, hogy levizsgáztassunk egy autót, addig áll benne a pénzünk – panaszolta egy újvárosi kereskedés vezetője, aki szerint a vizsgáztatás folyamatának lelassulása hatalmas érvágást és nagyobb gondot jelent számukra, mint az eladás visszaesése. Hozzátette, náluk nem volt erős a nyár sem, augusztussal pedig nem indult be a várt emelkedés. Elmondása szerint a mindig jól fogyó, olcsóbb autók eladásából tudtak fennmaradni.