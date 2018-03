Tizennégy bérletet kínál a Müpa új évada

A 2018/2019-es évadban 14 különböző bérlettel, sorozatok folytatásával és egy különleges VR (virtuális valóság) házbemutató-túrával várja a közönséget a Müpa.

Az új évad koncertjeire a bérletek árusítása a nagyközönség számára pénteken kezdődik – mondta el Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója az évadot ismertető keddi sajtótájékoztatón Budapesten.

Kiemelte: az évad művésze 2018/2019-ben Gyenyisz Macujev zongoravirtuóz, az évad együttese pedig a Magyar Állami Népi Együttes, így három-három előadásukat láthatja a közönség az évadban.

A meghívott karmesterek között szerepel mások mellett Sir John Eliot Gardiner, Sir Simon Rattle, Michael Tilson Thomas, Mariss Jansons, François-Xavier Roth, Fischer Ádám és Teodor Currentzis. A balti országok 100 éves függetlensége előtt tiszteleg Szergej Krilov és a Litván Kamarazenekar, a hegedűművész Midori pedig a Müncheni Kamarazenekarral érkezik.

Az évadban fellép többek között Baráth Emőke szoprán, Philippe Jaroussky kontratenor és Olga Peretyatko szoprán. Várdai István Frankl Péterrel Beethoven cselló-zongora szonátákat, Baráti Kristóffal és Szűcs Mátéval Brahms-zongoranégyeseket játszik, a Canadian Brass Ensemble a zenetörténeten átívelő műsorral érkezik.

A Régizene Fesztivál nyitóprodukciójával indul a tavasz a Müpában: Michael Volle és az Akademie für Alte Musik Berlin koncertjén Bach kantátáit hallhatja a közönség. A tíznapos eseménysorozat vendége lesz a Václav Luks vezette Collegium 1704, míg Montéclair Jephté című operája Vashegyi György vezényletével az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus előadásában hangzik el.

A magyar zenekarokat és karmestereket bemutató koncerteken Madaras Gergely, Farkas Róbert, Dobszay Péter és Cser Ádám váltja egymást a pulpituson a különböző zenekarok élén. Az Európai Hangversenytermek Szervezetével (ECHO) közösen megvalósított, fiatal tehetségeket bemutató Rising Stars sorozatban francia, német, brit, holland, katalán, iráni és osztrák származású művészek lépnek fel.

A Budapesti Fesztiválzenekarral való együttműködés jegyében az Európai Hidak 2018 fókuszpontjában a Baltikum és Lengyelország áll majd, az egész napos zenei maraton pedig Debussy és Ravel életművét járja körül. Jövő év júniusában két alkalommal ismét látható lesz a teljes Ring, azaz Wagner A nibelung gyűrűje tetralógiája Fischer Ádám vezényletével a Budapesti Wagner-napokon.

A komolyzene mellett könnyűzenei és világzenei koncertek, újcirkusz produkciók és táncelőadások is színesítik a programokat. Joe Lovano, Peter Erskine, a Budapest Jazz Orchestra és a Mnozil Brass koncertje mellett a New Orleans Swingfesztivál, a Jazz Showcase, a Jazztavasz, a Hey, June! fesztivál és a Recirquel Újcirkusz Társulat produkciói várják a közönséget.

Folytatódnak a Metropolitan-közvetítések, a Literárium, a Literárium extra és a Vers-estek; a Müpa vendége lesz többek közt Nádas Péter, Cserna-Szabó András és Rakovszky Zsuzsa.

A vezérigazgató azt hangsúlyozta, hogy a Müpa számára a művészeti elképzelések mellett a kommunikáció és a marketing területén is kulcsfontosságú az innováció. Ennek jegyében jött létre a virtuális valóság (VR) technológiával készített házbemutató film és applikáció.

A Teremről teremre szolgáltatás részeként a látogatók VR szemüvegek segítségével, magyar és angol nyelven is elérhető vezetett virtuális sétákon barangolhatják be az épületet a zongoralifttől a zsinórpadlásig, valamint ízelítőt kaphatnak az intézmény programkínálatából is.

Borítóképünkön közönség a Művészetek Palotája (Müpa) Zászlóterében.

MTI Fotó: Szigetváry Zsolt