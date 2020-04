Streamingszolgáltatást indít májusban a Broadway

Színházi előadások felvételeit, exkluzív előadásokat és mesterkurzusokat is kínál a New York-i Broadway májusban induló új streamingszolgáltatása.

A digitális platform létrehozását régóta tervezte Broadway, de a színházak koronavírus-járvány miatti bezárása sürgetővé tette a szolgáltatás elindítását.

A Broadway on Demand platform májusban egy online élőben közvetített gálával mutatkozik be.

A szükséges biztonsági szabályok betartásával megrendezett jótékonysági koncert a hollywoodi Bourbon Roomból jelentkezik majd. A 30 Days of Opening Nights című koncert bevételével a járvány miatt nehéz helyzetbe került színműírókat, zenészeket, zeneszerzőket és színházi alkalmazottakat akarják támogatni.

A koncert programját a The Hollywood Reporter értesülése szerint hamarosan nyilvánosságra hozza a színházi streamingszolgáltató. Az eseményt a Broadway on Demand szolgáltatásra való jelentkezéssel lehet megtekinteni. A szolgáltatás a havi előfizetős rendszerben nemcsak élőben felvett Broadway-előadásokat és különleges bemutatókat, hanem mesterkurzusokat is kínál majd a tájékoztatás szerint.

„A Broadway egy óriási, globális márka, és hatása messze túlnyúlik Manhattan szívének néhány háztömbjén. Már a jelenlegi válság előtt is régóta álmodtunk egy olyan platform felépítéséről, amely valóban beteljesíti a Broadway ígéretét, hogy a világ leghosszabb utcájává váljon. Ez a platform lebontja a földrajzi és gazdasági határokat, és lehetővé teszi, hogy az egész világ részese legyen mindannak a csodának, amit a Broadway kínálni tud”

– fogalmazott Sean Cercone, az új szolgáltatás elnök-vezérigazgatója.

Borítókép: illusztráció