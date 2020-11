Óriási kortárs művészeti múzeum épül Melbourne-ben

A 30 ezer négyzetméter alapterületű épület kétszer akkora lesz, mint a rivális ausztrál nagyváros, Sydney hasonló intézménye, az MCA, és csaknem akkora, mint a világ legnagyobbjai közé tartozó londoni Tate Modern.

Hatalmas új kortárs művészeti múzeum építését tervezi Ausztrália kulturális metropolisza, Melbourne.

A beépített területek egyharmada kiállítótér lesz. A múzeum mellé egy 18 ezer négyzetméteres kertet is terveznek – számolt be róla a The Sydney Morning Herald című napilap.

A hatalmas múzeumban (National Gallery of Victoria Contemporary – NGVC) több kávézó, egy nagy dizájnüzlet és oktatótermek is lesznek.

Az állam 1,46 milliárd ausztrál dollárt (325 milliárd forintot) szán a projekt megvalósítására, de további befektetőkre is szükség lesz a nagyléptékű beruházás megvalósításához. Az építkezés várhatóan 2028-ban fejeződik be.