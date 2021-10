Jövő nyáron érkezik a Pet Shop Boys

A brit popcsapat 2022. július 6-án a Budapest Parkban lép fel.

Neil Tennant énekes és Chris Lowe zenei mindenes duója Dreamworld – The Greatest Hits Live című turnéja keretében érkezik a magyar fővárosba. A világjárvány következtében korábbról elhalasztott koncertsorozat jövő májusban Milánóban indul – közölték a szervezők kedden.

A Pet Shop Boys immár nyolcadik alkalommal lép fel Magyarországon.

Először 1991-ben játszottak a Budapest Sportcsarnokban,

2000-ben a fővárosi Kapcsolat-koncerten zenéltek a Felvonulási téren, 2004-ben a Sziget fesztiválon, 2006-ban a soproni VOLT fesztiválon, 2010-ben a zamárdi Balaton Soundon, 2014-ben a Budapest Parkban, legutóbb pedig 2018-ban a SZIN-en. A zenekar legutóbb 2019 szeptemberében adott koncertet, Londonban.

Az 1981 óta létező csapat több mint 50 millió albumot adott el eddig világszerte,

háromszor nyert Brit Awardsot, hatszor jelölték Grammy-díjra, 42 Top 30-as kislemeze volt, közülük 22 a legjobb tízig jutott a brit listán, négy pedig első lett: a West End Girls, az It’s a Sin, az Always on My Mind és a Heart. További hatalmas slágereik közé tartozik a Go West, az Opportunities (Let’s Make Lots of Money) vagy a What Have I Done to Deserve This?.

A Pet Shop Boys eddig tizennégy stúdióalbumot készített, a legutóbbi, a Hotspot tavaly jött ki.

A Pet Shop Boys-koncert eseményét ezen a linken találod.