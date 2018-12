Hogy néz ki a Diótörő számokban?

A Diótörő című karácsonyi balett a világ legkedveltebb színpadi művei közé tartozik – elsősorban ünnepi környezete és a minden korosztályt megszólító története miatt. Csajkovszkij klasszikusa noha már 126 éves, de természetesen nincs szüksége ráncfelvarrásra: népszerűsége ma is töretlen.

De milyen számok állnak az évszázados siker hátterében? A Bachtrack cikke rámutat: a balettosoktól emberfeletti teljesítményt igényel ez a klasszikus, rengeteg munkát kell belefektetniük: nézzük tehát, hogy mennyi is az annyi – mi kell ahhoz, hogy a színpadon mágiát lássunk.

Egy

Átlagosan egy óráig tart, amíg egy balerina elkészíti a spicc-cipőjét: varrnia, alakítania, formálnia, ragasztania, kötnie kell… A próbákon és a bemutatókon a terheléstől, az ütésektől, a hőtől és a nedvességtől a lábbeli gyorsan elhasználódik, így a táncosoknak gyakrabban kell cipőt cserélniük, mint gondolnánk. Van olyan balettművész, akinek tíz, akár húsz cipője is van egy Diótörő-szezonra.

Öt

Átlagosan ennyi szerepet, karaktert kell tudnia eltáncolnia valakinek a Diótörőből, hiszen egy előadáson belül a táncos több szerepben is feltűnhet: vendégek, hópelyhek, virágok, karakterszerepek… szóval egy jó balerinának képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan és könnyedén be tudjon ugrani akár több szerepbe is, ismerve a pontos koreográfiákat.

Huszonhat

Nagyjából huszonhat órát tölt a sminkes székében egy-egy balett-táncos egy Diótörő-szezon alatt. A BachTrack cikke szerint Amerika és KAnada legnagyobb társulatai átlagosan 35 előadást tartanak egy karácsonyi szezonban, egy előadásra sminkkel és hajjal előkészülni pedig nagyjából 45 percig tart, így összesen több mint egy napot ülnek a tükör előtt a művészek…

Több mint 250

A sokféle koreográfia-variáció és előadáskörülmény miatt pontosan meghatározni szinte lehetetlen, de becslések szerint nagyjából kétszázötvenszer emel fel egy férfi táncos egy balerinát a Diótörő előadása alatt. Bár a férfi balettosok eleve rendkívül fittek, egy-egy Diótörő-szezon előtt extra erősítő edzéseket végeznek, hogy elkerüljék a sérüléseket.

