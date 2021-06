Életrajzi film készül Marvin Gaye soulénekesről

Életrajzi filmet készít Marvin Gaye legendás soulénekesről a Warner Bros., Dr. Dre amerikai rapper producerként működik közre – közölte a Variety és a Deadline.com.

A What’s Going On című film rendezője Allen Hughes lesz, a forgatási munkálatok a tervek szerint 2022-ben kezdődnek. A főszereplőt még keresik az alkotók.

Az énekes hagyatékát kezelők beleegyeztek, hogy Marvin Gaye dalait felhasználják a filmben.

Eddig a filmesek, akik korábban hasonló projektbe kezdtek volna, mint például Cameron Crowe, F. Gary Gray és az énekes Lenny Kravitz, eddig mind a család ellenállásába ütköztek.

Az amerikai fővárosból, Washingtonból származó Gaye a „soul hercegeként”vonult be a zenetörténelembe. Olyan dalokkal vált világszerte ismertté, mint az I Heard it Through the Grapevine, az Ain’t No Mountain High Enough, vagy a vietnami háború elleni tiltakozásul született What’s Going On.

Sexual Healing című daláért két Grammy-díjat kapott.

Gaye éveken át küzdött alkohol- és drogproblémákkal, és gyakran került heves, erőszakos összetűzésbe az apjával. 1984-ben, egy nappal 45. születésnapja előtt egy vita hevében az apja ölte meg két lövéssel.