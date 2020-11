Zenész sorsok Fejérben – Karanténban is a pozitív energiákat közvetíti zenéjével Kovács Norbert

Két hónappal ezelőtt számoltunk be portálunk felületén a székesfehérvári Kovács Norbert és a tihanyi Körmendi Roland, azaz a SMiTHMUSiX formáció óriási eredményéről, amikor is OG Domino és Snoop Dogg párosának írhattak zenét. A Covid-helyzet kapcsán Kovács Norbert mesélt nekünk.

– Zenei producerként szerencsésebb vagyok, mint az előadóművészek, hiszen míg sokakat megvisel a bezártság, addig én a mindennapokban is így dolgozom. Amikor dalt készítünk, bezárkózom gyakorlatilag napokra a stúdióba, csak aludni járok haza. A tavaszi hullám idején persze én is minimalizáltam a projekteket, senkit sem fogadtam a stúdióban, így dalokat nem rögzítettünk, csakis keveréssel foglalkoztam, azt ugyanis távmunkában meg lehetett oldani. Most a második hullámban annyiban másabb a helyzet, hogy magam is jobban kezelem a szituációt: szigor van a stúdióban, idegen előadókat most nem vállalok, ám akikkel már régre nyúlik vissza a munkakapcsolatunk, őket most is fogadom – mesélte a fehérvári fiatalember.

A laikus ember úgy gondolja, hogy ha már koncerteket nem lehet szervezni, az alkotómunka, a stúdiózás ilyenkor sokkal aktívabban zajlik. Norbi szerint azonban ez csak részben fedi a valóságot, ugyanis vannak előadók, akik abszolút kihasználják a helyzetet és szinte ontják magukból az új dalokat, ám a másik oldal is képviselteti magát, azok, akik a kreatív ötleteiket a közönségtől kapott energiákból merítik, koncertek híján pedig ezek elmaradnak, így maga az alkotás is nehezebbé válik.

– Jelenleg több hazai előadóval is dolgozunk. BSW, Rico, Miss Mood következői dalai már készülnek, de Pamkutyáékkal (akiknek a koronavírus-járvány miatt a videoklipjük is csúszik) és a Children of Distance zenekarral is készülnek a közös projektek, sőt LMEN PRALA is velem készíti új muzsikáját.

A kedves űrlény, aki mindenki barátja

Ha már a SMiTHMUSiX formáció szóba került, nem mehetünk el Norbi és Roli „saját gyermeke”, ARi BARi mellett sem. Augusztusban számoltunk be olvasóinknak a kedves kis énekesről, aki egészen az űrből érkezett meg hozzánk azért, hogy nagyon menő, populáris dalokat készítsen gyerekorientált, edukációs szövegekkel, melyek a világ bármely pontján megállják a helyüket, és mind a kicsik, mind a nagyok élvezni tudják. Üstökösként robbant be bemutatkozó dalával, az „A nevem” című tétellel, mellyel rögtön belopta magát a hallgatók szívébe.

– A mai napig rengeteg pozitív üzenetet kapunk gyerekektől és szüleiktől egyaránt. A jelenlegi Covid-helyzetben is próbálunk arra törekedni, hogy a kis űrlényen keresztül pozitív energiát küldjünk a gyerekeknek, és segítsük őket a nehéz időszakban. Ez egy olyan társadalmi szerepvállalás, amit örömmel vállaltunk, nincsen nap, hogy ne gondolkodjunk valami kreatív, szórakoztató, és elsősorban pozitív üzeneten.

Kreativitásra pedig szükségük is van, hiszen ARi BARi új videoklipjeinek forgatását is felforgatta a vírus.

– Eredetileg egy iskolában szerettük volna forgatni a második klipet, ám a járvány miatt erre nem volt lehetőségünk. Muszáj volt újragondolnunk mindent, és egy ötletes megoldáson gondolkodni. Ennek eredményeként stúdióba vonultunk, és zöld háttér előtt készült el az új mozgókép. A munka pedig nem állt le, a második dallal ugyanis szeretnénk beindítani a projektet és maximum 2 hónapos időközönként előrukkolni új dallal és hozzá tartozó klippel.

Kapcsolódó cikkek: