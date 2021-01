Zemlényi Katica a zenekultúráért tesz

Zemlényi Katica egyházzenész és karnagy, a Vox Mirabilis Kamarakórus vezetője. Zenei tanulmányait Miskolcon és Balassagyarmaton végezte, 1986-ban szerzett kántor-karnagyi diplomát.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Fehérváron 35 éve él családjával, a Krisztus Király-plébánia hitoktatójaként és kántoraként tevékenykedik. A város zenei életében meghatározó szerepet tölt be kórusával együtt. Korábban rendszeresen játszott a Vörösmarty Színházban, az utolsó években három gyermekével együtt is szerepeltek. A kapcsolat most is megvan az intézménnyel, amelynek munkáját időnként a karnagy is segíti.

Spányi Antal megyés püspök 2010-ben elismerésben és dicséretben részesítette kiemelkedő zenei tevékenysége okán, a fehérvári önkormányzattól pedig 2012-ben Fricsay Richárd Zenei Díjat kapott. A jótékonysági koncertek szervezéséért 2016-ban Csengőszó-díjat vehetett át. Tavaly novemberben tagja lett a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) Művészeti Bizottságának.

A Magyar Kultúra Lovagja címet a méltatás szerint „A zenekultúra ápolása érdekében végzett példamutató tevékenységéért” kapta. Tehetséggondozó munkája mellett kiemelték szerepét a határon túli magyar szervezetekkel való kapcsolattartásban a művészeti területen. Sok egyéb mellett megemlítik továbbá a nemzetközi kórusversenyeken való részvételt és győzelmet, a szereplést a zenei lemezeken, valamint a Székesfehérvári Kamarakórus Fesztivál és Kórusműhely szervezését.