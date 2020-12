XVIII. Betlehemi szép csillag – Kicsik és nagyok is alkottak

Kicsik és nagyok is alkottak a Fehérvári Kézművesek Egyesülete által meghirdetett, XVIII. Betlehemi szép csillag pályázaton. A műveket a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban állították ki.

A betlehem örök és visszatérő téma karácsony táján, amellyel profi és amatőr alkotók egyaránt szívesen dolgoznak újra és újra. Ezért is hirdeti meg minden évben a kézműves-egyesület a már ismert és kedvelt pályázatot. Az ábrázolás mikéntjére vonatkozóan nincs útmutatás, a résztvevőknek csupán arra kell törekedniük, hogy természetes anyagokból, kézművestechnikával állítsák össze a betlehemet. A beadott munkákból idén is szép, ízléses tárlat állt össze, amelyet ugyan megnézni élőben nem lehet, de online több oldalon (például a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház vagy a kézművesek honlapján) is megtekinthető a kiállítást bemutató hangulatos, zenés videós anyag.

Mogyoróból, agyagból és kávékapszulából is készültek művek

Minket Szenczi Jánosné egyesületi elnök kalauzolt, elöljáróban pedig elmondta: tartottak attól, hogy a koronavírus-járvány és a korlátozások miatt kevesen jelentkeznek a kiírásra, ám végül harminc pályázó volt, ami ebben a helyzetben szép szám.

– Tavaly közel hatvanan pályáztak – egyénileg, csoportosan, felnőttként, gyerekként –, és körülbelül ötven alkotást állítottunk ki. Most pedig lényegében mindenkinek a munkáját bemutatjuk, és a legszínvonalasabbakat díjazzuk külön felnőtt- és gyermekkategóriában. Jellemzően gyerekek jelentkeznek, és ebben az évben külön öröm, hogy olyan iskolákból is pályáztak, ahonnan eddig nem. Például Bicskéről, Nagykarácsonyból és Budaörsről is kaptunk munkákat, némelyik ráadásul olyan bűbájos, hogy az egy csoda – mondta Szencziné Zsuzsa.

A megformálás tekintetében általában felnőtt segítsége kell, illetve a hittanoktatás is segíthet abban, hogy kik a pontos szereplői a betlehemi jelenetnek. Van, aki megmarad Mária, József és a kis Jézus alakjának megformálásánál, más állatokkal egészíti ki a képet, és van, aki a pásztorokat, a három királyokat is ábrázolja. Néhányan saját, egyéni látásmódjuk szerint bővítik a jelenetet, így lehet az, hogy az egyik mutatós betlehemnél még a padlás is tele van. A felnőttek inkább elvonatkoztatnak, tehát másként mutatják meg az ismert témát, és kevésbé vállalkoznak arra, hogy térbeli figurákat készítsenek. A gyerekek ebben bátrabbak. Az alkotásokat a kézműves-egyesület tagjai zsűrizik, akik ezúttal két felnőtt és több mint húsz gyermek alkotását jutalmazzák (az egyesületi tagokat ilyenkor nem díjazzák). Az érintettek a tárlat lebontásakor, december 20-án vehetik majd át jutalmukat. Ezután mindenki hazaviheti a munkáját, hogy az ünnepi időszakban otthon gyönyörködjék benne.

Zsuzsanna kiemelt nekünk néhány különlegességet. Ugyan nem természetes anyagú, de egyedi és ötletes a kávékapszulás betlehem. Mindjárt a bejárat mellett látható egy budapesti csoport, a Krea-Tour alkotása, amelyet négy 9 év körüli gyermek készített. A divattervezett ruhák szimbolikusan ábrázolják a betlehemi jelenet alakjait, Máriát például egy kismamaruha jelképezi. Az elnök egyik kedvence a bicskei Szent László Általános Iskola 3. osztálya által küldött csoportos anyag: minden diák maroknyi agyag betlehemet formázott, kicsit másképp. Egy elsős kislány három szem mogyoró és néhány zöld ág felhasználásával készített rendkívül bájos betlehemet. Vannak nagyon szép fafaragások, textillel kombinált művek és a kézműves-egyesület tagjai is láthatóan nagy szeretettel alkották meg színvonalas műveiket.