Vollein Ferenc ifjú festő a saját színe után megy

Csütörtök kora este A Szabadművelődés Háza Kondor Béla termében, illetve annak előterében nyílt meg a 20 esztendős, badacsonyi illetőségű festő, Vollein Ferenc Színek az égből című kiállítása.

– Székesfehérvárra mindig nagy öröm visszatérni. Utoljára, 7 éve még megszeppent kisiskolásként álltam itt. Az­óta sok minden történt velem. Azonban változatlan maradt nálam a festészet, a színek és a formák iránt érzett rajongásom. Azóta külön színelméletet dolgoztam ki magamnak, s nem érdekelnek a képzőművészeti egyetemeken tanított 19. századi ósdi színelméletek. Én negyven-ötven tiszta alapszínnel dolgozom, azokat soha nem vegyítem egymással. Azért nem, mert akkor elveszítenék tisztaságukat, élénkségüket. Az alapszíneket csak a fehérrel vegyítem, így jön létre az a több száz színárnyalat, amelyet használok.

„Éreztem a szentatya határtalan, kisugárzó szeretetét”

Ha már itt tartunk: az okostojás művészettörténészek kiderítették, hogy Csontváry is ugyanezt a technikát alkalmazta. Csontváry ugyanúgy nem tanulta sehol, mint én, hanem egyszerűen csak alkalmazta. Egyébként én erre Csontvárytól teljesen függetlenül jöttem rá, csak nem 43 éves koromban! Ezért engem nagyon zavar, ha velem kapcsolatban őt emlegetik – zárta bevezető jellegű szavait Vollein Ferenc, mielőtt rátért volna egyik új festményének bemutatására.

Ám mi ugorjunk ­kicsinyt előrébb! A vernisszázson Cser-Palkovics András, Fehérvár polgármestere mondott köszöntőt. A képek által kiváltott benyomásait, érzeményeit osztotta meg a hallgatósággal.

– Felmerült bennem, a bibliai jeleneteket látván, egyfajta lelki nyugalom. Az élet nagyon is nyugodt tud lenni, ha ezt meg tudjuk élni, és ha figyelünk arra az Igére, ami mégiscsak a legfontosabb kellene hogy legyen a mi földi életünk során is, hogy egyszer egy nagyon szép, napos és nyugodt helyre kerülhessünk – fogalmazott a városvezető, akit Vollein színei is megragadtak.

– Mutatják, hogy a világ nagyon színes, szép hely. A rohanás közepette, a problémák és nehézségek mellett érdemes észrevenni: mennyire jó dolog élni! – tárta fel gondolatait.

Szemes Péter esztéta szakmai beszédet mondott.

– Hite teljesebb megélése mellett a világ csodáira nyíló tekintet és játékos derű a meghatározó Vollein Ferenc művészetében – jelentette ki. – Képein Isten a minden, az első és utolsó motívum, őt dicséri minden ecsetvonása. Vollein Ferenc a nagy balatoni szakrális festők – Egry József, Udvardi Erzsébet, Somogyi Győző – útján halad – méltatta az ifjú festőt.

A fiatalember lapunknak nyilatkozva a pápával való találkozásáról mesélt.

– 2016. október 2-án első magyar kortárs képzőművészeti festőművészként fogadott a szentatya, I. Ferenc pápa, Szent Péter utóda, Krisztus földi helytartója – fogalmazott. – Éreztem a szentatya karizmatikus, határtalan, kisugárzó szeretetét – idézte föl.

Vollein Ferenc Szent Márton megkereszteli az édes­anyját című festményét adta át a pápának. 2016-ban Szent Márton-emlékév volt idehaza, ezért esett erre a választása.