Videoklipet készít a Kákics zenekar, hamarosan jön a premier

A jó néhány országot megjárt és Ecuadorban is kifejezetten kedvelt székesfehérvári Kákics zenekar egy videoklippel készül a népzene kedvelőinek. Február 9-én ismét Ecuadorba indulnak ketten tanulmányútra, ám a hosszú út előtt Tárnok Ákossal, a zenekar alapítójával beszélgettünk a videoklip kulisszatitkairól.

– Honnan merült fel az ötlet, egy népzenei videoklip készítéséhez?

– Jártunk már Ecuadorban egy éve, ahol több tartományban is felléptünk egy népzenei műsorsorozat keretein belül és nagy sikereket értünk el. Van egy népzene kutató barátunk Mario Godoy Aguirre, az ő fejében fordult meg az a gondolat, hogy találkozzunk olyan műsorszervezőkkel, akik segítségével profin megrendezésre kerülhet egy-egy fellépés. Ehhez viszont szükségeltetik egy olyan videoklip, amelyben be tudjuk mutatni, hogy mit is tud ez a zenekar, és egy átfogó képet adni a szervezők számára, hogy milyen zenét és kultúrát képviselünk mi.

– Hogyan kell elképzelni a videoklip felépítését, milyen képi világ fog társulni a népzenéhez?

– A koncepció az, hogy egy szervezőnek pontosan meg tudjuk mutatni, hogy egy koncerten hogy is néz ki a banda, ennek apropóján egy koncertteremben fogjuk majd felvenni a klipet.

Egy szervező fejével gondolkodva ugyanis egy koncertfelvétel az, ami a legjobb megoldás lehet az együttes bemutatására. Maga a klip tehát egyszerű felépítésű lesz, a zenekart és az általunk használt hangszereket mutatja majd be koncerthelyzetben és különböző feldolgozásuk társulnak majd a koncertterem képi világához.

– Melyek azok a hangszerek, amelyek biztosan meg fognak jelenni a videoklipben?

– A vonós felállás biztosan megjelenik majd benne, tehát a hegedű, brácsa, bőgő. Már csak azért is mert elhíresült, hogy a magyar zene ezekre a hangszerekre épül fel leginkább. Mivel van cimbalmunk is, ez is biztosan fel fog tűnni a videóban, a külföldi koncertjeinkre – beleértve Ecuadort is – azonban ezt a hangszert, tekintve a méretét sajnos nem fogjuk tudni magunkkal vinni. Tervezünk még különböző furulyákat, tekerőlantot is felvonultatni. Valamint olyan paraszti hangszereket is bemutatunk, mint a bőrduda, amire mi magyarok nagyon büszkék lehetünk. Ezek a hangszerek biztosítják majd, hogy a videoklip nézői egy Kákics koncerten érezhessék magukat.

– Mit vár ettől a videokliptől, milyen változásokat hozhat ez a zenekar életébe?

– Mivel jó pár éve zenél mindenki, nem abban a stádiumban van a zenekar, hogy mindig valami újat és újat tanuljon, ahogy az elején tettük. Most már célokat kell keresni, mihez van értelme hozzáfogni, mi hozhat eredményeket a zenekar számára. Ilyen jellegű felvétele pedig még nincs is az együttesnek, a legutóbbi videós tartalom is 4 éve készült. Így ez is egy cél volt, hogy egy ilyen jellegű videón keresztül mutathassa meg magát az együttes, úgyszólván egy promo videót hozzunk létre. A videokliptől tehát azt várjuk, hogy megtudjuk mutatni benne a zenekar sokszínűségét, az általunk használt hangszereket és zenei stílusokat valamint reméljük, hogy egy minőségi videó reális képet ad az együttesről, és további koncertlehetőségeket tár fel.

A zenekar legújabb videoklipjét legkorábban olvasóink láthatják, hisz az alkotást a Fejér Megyei Hírlap és a feol.hu stábja készíti, ezáltal a feol.hu oldalán fog először megjelenni!