Vidám dalnokok Polgárdiból

Dodiék (Gabrieli-Kiss József énekművész és társai) mélyreható és messze mutató felvezetéssel szolgálnak az ének és a zene kapcsán: – Jól tudjuk, hogy az anyák síró gyermeküket ösztönösen nyugtatják dallal…

Ezt ne hagyja ki! Itt vannak a 2021-es matematika érettségi megoldásai!

– A többiek között brit kutatók is tudományos bizonyítékokkal támasztották már alá az ének és a zene stresszoldó és szorongáscsökkentő hatását. A kortizol stresszhormon koncentrációjának mérésével nyomon követték a babák distressz-szintjét, mely a kellemetlen érzelmi állapotot és feszültséget jelzi. Miután az anyák énekeltek csecsemőiknek, a korábban magas és alacsony kortizolszint is normalizálódott, és a babák megnyugodtak. Ez a hatás minden korosztály esetében, gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt érvényesül. Az ének és a zene nyugtatóan hat ránk, és feloldja belső feszültségeinket, akár hallgatjuk, akár mi magunk hozzuk létre… – mondják a dalnokok.

Elvis Presley és Luciano Pavarotti összetalálkozik az utcán…

A kuruc nótát tárogatószó kíséri, figyel a nagyérdemű, aztán amikor a dalnokok odáig jutnak a szövegben, hogy „Nosza rajta, jó katonák, / Igyunk…!”, és kitartják a hatásszünetet, kitör a nevetés, és koccintásra emelkednek a poharak. A négy énekes régi ismerősöm, hangban és humorban is mindannyian „otthon vannak”. Repertoárjuk széles skálán mozog: a kuruc nótáktól, a bordaloktól kezdve az olasz operán és a magyar operetten keresztül az örökzöldekig, a mai populáris slágerekig.

– A klasszikus „három te­nor” (José Carreras, Plácido Domingo és Luciano Pavarotti) története közismert. Nálunk is több évtizede sikerrel működtek és működnek a mai napig a fővárosban hasonló együttesek, melyek közül az egyik csapatnak jómagam is tagja voltam – utazunk vissza emlékezetünk időgépén jó pár évet Gabrieli-Kiss Józseffel.

– A Pavarottiék által előadott híres tenoráriákat, nápolyi dalokat és standard darabokat adtuk mi is elő, eredeti hangmagasságban, egy kis humorral fűszerezve. Egyik ilyen későbbi – akkor már Fejér megyei, székesfehérvári – formáció egyik lekötött koncertjének esetében másik két társam egyszerre mondta le családi problémák miatt a fellépést. Gyorsan helyettesítőket kellett találnom, és ekkor villant belém (persze, korábban is eszembe juthatott volna) a saját énekkarunk, a polgárdi Clara Voce Vegyes Kar. Hiszen a férfikarban együtt énekelünk bátyámmal, Kiss Zsolttal és legjobb barátommal, Zelenák Tiborral. Pillanatok alatt megalakult a Polgárdi Három Tenor. 2017-et írtunk ekkor, és hamarosan unokatestvéremet, Bacsa Ferencet is „bedobtuk a mély vízbe”. S lőn: életre kelt a Négy Vidám Tenor együttes!

A polgárdi daloló „projektet” mindenütt hálásan fogadja a nagyérdemű: Jóskáék nőnapi rendezvények, nyugdíjas-találkozók, születésnapi ünnepségek, disznótorok, bornapok és szüreti mulatságok rendszeres meghívottjai. A járványhelyzet azonban az ő torkukra is hangfogót helyezett, de remélik, a kényszercsend hamarosan véget érhet…

– Bizonyos mértékben én vagyok a kakukktojás a csapatban, hiszen hangszerrel is feltűnök a színpadon: nevezetesen egy tárogatóval – mondja Kiss Zsolt. – Maga a hangszer a „legidősebb tagja” a csapatunknak, hiszen még a Monarchia idején készült, Morvaországban. A 19. és 20. század fordulóján, a Millennium évében megszületett magyar fejlesztésű modern tárogató nagy népszerűségnek örvendő újdonságként megjelent aztán a külföldi hangszerkészítő műhelyek kínálatában is. Kicsit olyan rajta játszani, mint veterán autóval közlekedni, hiszen akadnak kihívások, és szükség van kompromisszumokra, mivel a fogások a lyukkiosztás miatt nem a legkényelmesebbek, némely hangok komolyabb intonációt igényelnek, sőt tisztító segédfogásokra is szükség van időnként, de épp ez adja meg az ízét is egyben a dolognak.

Bacsa Ferenc a barokk zene és a délszláv népzene bűvöletében él. Komolyzenei koncertekre jár a Müpába, Vashegyi György karmester nagy rajongója. No meg azok a felejthetetlen rác bálok Tökölön – jegyzi meg mosolyogva. Lassan fél évszázada a Clara Voce Vegyes Karban énekel, hetente jár át Lepsényből Polgárdiba a próbákra. Tagja a „négy tenor” formációnak, társai kuzinjai és jó barátai. Derűs, életvidám ember, nála a pohár mindig félig tele van…

– A kóruséneklés mellett a kisebb együttes utolérhetetlen báját kedvelem – hangsúlyozza Feri. – Amikor a koncert során a közönségünk egyre inkább felszabadul, és a végén már ütemes tapssal, hangos ovációval, együtt énekléssel fejezi ki tetszését. Úgy érzem, ezért érdemes csinálni!

Zelenák Tibor 12 éves korától már a polgárdi iskolai énekkarban énekelt, 14 évesen aztán Dodival együtt (osztálytársak voltak) átkerültek a felnőttkórusba, amit akkoriban Gabrieli-Kiss József édesapja, Kiss József vezetett. A felnőttkarnak már tagja volt Zsolti és Feri is, tehát bátran lehet mondani: immár 36 éve énekelnek együtt!

– A számos koncert összehozott bennünket, egy idő után már egy rezdülésből, egy hangból is tudtuk, mit szeretne a másik – magyarázza Tibor. – Egyébként egy-egy előadás szinte mindig dupla fellépésnek számít, mert amikor lemegy a hivatalos rész például egy rendezvényen, az azt követő falatozgatások–italozgatások közepette indul be igazán a felszabadult éneklés – általában a vendéglátók nagy örömére. A repertoár pedig ennyi évre visszamenőleg szinte végtelen…

Elvis Presley és Luciano Pavarotti összetalálkozik az utcán – megformálójuk a hang erejéig Zelenák Tibor és Gabrieli-Kiss József –, és felváltva, hol meg közösen éneklik az ’O sole mio (Napocskám) című világszerte ismert nápolyi dal olasz és angol változatát (It’s Now or Never). A siker mindig garantált!

A Négy Vidám Tenornak legutóbb Kőszárhegyen tapsolhattam, 2019-ben, Takács Istvánék Alvégi Baráti Körének hagyományos évzáró, disznótoros, műsoros rendezvényén. A múlt év az ismert okok miatt kimaradt – az idén, úgy hiszem, ismét találkozni szeretnénk!