Változatos műsorral kápráztatták el az édesanyákat a Vörösmarty Színház művészei

Idén Anyák napján a Vörösmarty Színház művészei buszba szálltak, hogy a várost járva örvendeztessék meg az édesanyákat és – a nőnapi megmozdulást pótolva – az összes hölgyet. Váradi Eszter Sára, Varga Gabriella és Keller János színes dalcsokorral készült.

A cudar idő ellenére útnak indult a kis csapat vasárnap délután a Vörösmarty Színház előtti térről. Már itt becsatlakoztak jópáran, akik aztán a Fő utcán követték végig a „zenebuszt”. Rendhagyó volt a köszöntés, hiszen a Dalcsokor egy Kívánságkosárból kerül elő. A járókelők éltek is a lehetőséggel, az aktuális járványügyi szabályokat betartva többen is kértek dalt a művészektől. A műsor változatosra sikerült, hiszen művészeink színes repertoárral készültek az operettek, musicalek és táncdalok világából.

Sőt, sor került két dalpremierre is: Váradi Eszter Sára és Keller János a Múlnak a gyermekévek című slágert énekelte el most először, Varga Gabriella pedig az Anconai szerelmesek című előadásból a Non ho l’eta című slágerrel rukkolt elő. A Vörösmarty Kisbusz elkanyarodott a Fejér Megyei Szent György Kórházhoz is, hogy az ott dolgozókat és lábadozó betegeket is köszöntsék, és így hálálják meg munkájukat.