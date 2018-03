Hallani, érezni a látás helyett – színház és érzékenyítés a fehérvári sötétben

A Vakrepülés Színtársulat átélhetővé tette A varázskert örökösei című előadását, amely rendhagyó módon sötétben zajlik.

Egészséges, látó emberként megszokhattuk, hogy egy színházi előadást nézünk is. A Vakrepülés Színtársulat azonban épp a vizualitás kizárását szeretné elérni, hogy a közönség más érzékszerveire támaszkodva fogadja be a történetet. Így jobban hatnak például az ízérzékelésre, a szaglásra, a hallásra. A Szabadművelődés Házában dél-után, még világosban bemutatott, A varázskert örökösei című darabnál csak részben sikerült megvalósítani az eredeti célt, mert a beszűrődő fények miatt egy picit láthattunk. Ám valamelyest így is átérezhető volt, milyen lehet az, ha valaki nem tudja használni a szemét. A darab és a színészek kedvessége már önmagában jó élményt nyújthatott látó és nem látó jelenlévőnek egyaránt.

Az előadás előtt a budapesti társulat művészeti vezetőjével, Máj Krisztinával beszélgettünk. Megtudtuk tőle: a Vakrepülés Színjátszó Egyesület már 20 éves, s ő kezdettől fogva tag. Az alapító Sallai Zoltán volt, aki lelkes embereket keresett maga mellé színházi előadások létrehozására a sötétben. Az alakuló csoport együtt találta ki, mivel lehetne hatni ilyen helyzetben a közönségre. Így jött ötletként a mozgás, az illatok, az ételek bevetése, s a koncepcióból végül Donáti István írt egy utazási történetet, Az éjszaka tapintása címmel. Ebben nagy szerepet kap az interaktivitás, vagyis a közönség bevonása. Az újabb, A varázskert örökösei című hasonló előadást Békefi Róbert írta. Ez már egy zenés mesejáték, amely szintén sötétben játszódik. A szereplők sokat énekelnek, s hangszereket, hangkeltő eszközöket is használnak, ami a színészek képességeinek kibontását is segíti.

Kriszta tapasztalatai szerint jól működik a látó emberek érzékenyítése vak társaik iránt – ezeknek a daraboknak köszönhetően. Előfordul, hogy valaki nem érzi jól magát a teljes sötétségben, ilyenkor a társulat tagjai segítenek kimenni.

Az életrevaló, lelkes csoportnak jelenleg tíz állandó tagja van, ők vakok, de látó segítőkkel dolgoznak. Sok helyen lépnek föl, még külföldre is hívják őket.