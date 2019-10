– Jó estét! – próbálta csendre inteni izgő-mozgó hallgatóságát Bakonyi István, aki nem is lett volna önmaga, ha a köszöntést csitítólag ismételgetve nem csempészi be a sorba azt is: „Hohes Cét”!

Ezt ne hagyja ki! Tündérszépek: jelentkezz! Ingyenes profi fotózás, felkészítő tábor, modellszerződés, 10 millió forint értékű nyeremény a legszebbeknek! Jelentkezz! Hétfő este a Királykút Emlékház nevezetes estéinek sorában Vakler Lajos volt Bakonyi István vendége, aki(k)nek nevére a különleges épület családiasan otthonos enteriőrje zsúfolásig megtelt. „Kis hópelyhek az örömök” – szavalt el kezdésként, a leülepedő csendben Szabóné Miklós Eszter egy Reményik-verset, hogy a vers ütötte hasadékon át az egybegyűltek a szokványos hétfő délutánból a beszélgetés terébe lépjenek. „Bele fog borzongani, aki beleolvas” Vakler Lajos évtizedek óta meghatározó szereplője Székesfehérvár kulturális életének, többnyire azonban a mikrofon másik végén foglal helyet. Ám tegnap este – bár mikrofon nélkül – ő mesélt életéről és pályájáról. A kérdező érdeklődött a kora gyermekkorról, a vendég pedig belekezdett az egykori sárszentmihályi zárt közösségben induló történetbe, amely a kastélypark és a kanális édeni díszletei közül vezetett a Delfin-könyvek képzeletbeli világán át a labdarúgásig szélesedő iskolai évekhez. A hallgatóság megismerhette Vakler Lajost, mint kitűnő tanuló, remekül focizó falusi fiút, akinek a hetvenes évek elején az akkoriban alakuló Gorsium ÁFÉSZ vezetője, a 26 éves Demján Sándor maga adott havonta 500 forintot, hogy a reménybeli nagy focista elé édesanyja az edzéseknek megfelelő, tartalmas kosztot tehessen az asztalra. Úgy tűnik, Vakler Lajos a pályán, ami igazán számít, a döntő gólokat később rendre berúgta. Elhangzott: három újabb kötet is már belátható közelségben, és az eddigi bő hatvan film után is formálódik az újabb.