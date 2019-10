Egyre élénkül idehaza a vadászat iránti társadalmi érdeklődés, emelte ki Bányai Balázs történész két idén megjelent, Fejér megyei vadászokról és vadászotokról szóló könyv fehérvári bemutatóján.

A Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében a múzeum és a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára szakemberei közösen mutatták be a két kötetet. Bányai Balázs és Sánta Ákos jegyzi a Vadászok és vadászatok Fejér

megyében című, két részre osztható kiadványt. Az első tanulmány (címe: Erdőn, mezőn, vízen. Főúri vadászatok Fejér megyében) szerzői a fentiek. E dolgozat sok szállal kapcsolódik a múzeum 2018–2019-es vadászatkiállításához. Bányai és Sánta kibontja a megyei vadászat történetét a 18. századtól a Horthy-korszakig. Bemutatják, kik vadászhattak, s milyen személyzet dolgozott az erdő- és vadgazdálkodás területén. Szólnak megyénk jelentékeny vadászterületeiről, s érintik több híres főúri vadász életútját is. Az olvasó, ha kezébe veszi a múzeum által idén kiadott, szép kiállítású könyvet, ismereteket szerezhet a tárgyalt időszak vadászati módszereinek technikai fejlődéséről is, valamint a vadállomány alakulásáról.

A könyv második tanulmányát Bányai Balázs egyedül írta. Az igazi sportsman mintaképe című írás az 1842–1907 között élt Gróf Nádasdy Ferenc és a vadászat kapcsolatát tárja az olvasó közönség elé. Bányai a dualizmus kori Magyarország egyik legkiválóbb sportemberének titulálta a grófot, aki egyébként nemcsak vadászként, vadgazdászként, de mint vadászati szak-író is tevékenykedett.

A Széchényiek Sárpentelén című, Széchényi Viktor – Széchenyi Zsigmond alcímű, nyolc tanulmányt tartalmazó könyvet a levéltár adta ki. Szintén idei. A bemutatón a könyv szerkesztője és egyik szerzője, Bödő István főlevéltáros felhívta a figyelmet a kötet papírminőségére. A szakszavakat mi elhagyjuk, a lényeg, hogy a jó választás révén még a fekete-fehér képek is szebben csillognak, mint azt megszokhattuk.

Az olvasó többek között megismerheti a Széchenyi család sárpentelei ágát, Széchényi Viktort mint politikust, a Széchényiek kapcsolatát Balatonföldvárral, de olvashatnak Széchényi Viktor és Széchenyi Zsigmond utazásairól, illetve „az első világhírű sárpenteleiről”, aki nem más, mint Széchényi Dénes fogathajtó, valamint a „világvadász” Széchenyi Zsigmond Fejér megyei vadászatairól is. Utóbbi két témát a nemrég elhunyt Szabó Imre címzetes levéltári igazgató, vadászattörténész dolgozta föl.

Szabó Imre nagy tisztelője volt a régieknek – vadászoknak, természettudósoknak, közösségkovácsoknak –, haláláig ápolta emléküket. Példa erre ez a kötet is.