Vadászatok, főúri módra a Szent István Király Múzeumban

A vadászat a témája a Szent István Király Múzeum egyik időszakos kiállításának, amely az Országzászló téri épületben található.

A vadászatot lehet szeretni és művelni, s lehet az állatok iránti együttérzés miatt ellenez­ni, ám az vitathatatlan, hogy a mai napig is sokan hódolnak e szenvedélynek. Ezért, valamint egy jelentős, országos kiállításra készülve rendezték meg a Vadászok és vadászatok Fejér megyében – A barokktól a neobarokkig című tárlatot a Szent István Király Múzeumban.

Műtárgyakban gazdag

A több mint kétszáz műtárgy több intézmény gyűjteményéből származik, s általuk nyomon követhető, milyen jelentős szerepet töltött be a vadászat az arisztokrácia életében. A kultúrtörténeti szempontból is érdekes anyag a 18. századtól a Horthy-korszakig mutatja be a fontos megyei vadászterületeket, kastélyokat, a legismertebb vadászokat. A szépen rendezett kiállítást a vadászkastélyok és környezetük megismerésével érdemes kezdeni. Az érdeklődő részletesen olvashat például a lovasberényi Cziráky-vadászkastélyról, s fotón láthatja azt még szép állapotában, vagy a csákberényi Lamberg–Meran-kastéllyal is megismerkedhet.

Az épületek berendezésében is megjelenő, vadászathoz kötődő tárgyak közül megcsodálhat egyebek mellett agárfej alakú cigarettásdobozt, szivarvágót vadkanagyarból, vadászati jelenettel ékesített dísztálat és hasonló ínyencségeket. Trófeák is akadnak szép számmal, hiszen ezek mennyisége, különlegessége adhatott okot a vadásznak a büszkeségre. Láthatók a témában készült festmények, például Ülő férfi vadászpuskával címmel, s ezen jól kivehető a leírásban szereplő jellegzetes ruházat is. Jakobey Károly Vadászcsendélet című munkája pedig remekül érzékelteti a zsákmányban gazdag, eredményes vadászatot.

Ha már vadászat, akkor nyilván vannak fegyverek is. Az ismertetőkből elolvashatjuk, hogy a vadászlándzsa, -kard szerepét a 18. század végére vették át az elöltöltős vadászpuskák. Az anyag sokféle főúri fegyvert mutat be, így követhető azok átalakulása is. A tárlat részletesen számba veszi a három jellegzetes vadászati módot a megyében. Leírások találhatók a hegyvidéki, például a Vértesben rendezett vadászatokról, a mezőföldi változatról és az úgynevezett vízi Eldorádóról, vagyis a Velencei-tavi és a Sárvíz mocsarainál folytatott vadászatról. Szintén a gondos leírásnak köszönhetően ismerhetjük meg azt, hogyan alakult át a vadászati jog a 20. századra, és a megye legismertebb vadászai­ról – többek között gróf Széchenyi Zsigmond, gróf Zichy Jenő – is olvashatunk portrét. Az anyag sok fotót tartalmaz, ezek nézegetésével lehet lazítani egy-egy szövegdúsabb rész után. S nem utolsó dolog látni, ahogyan a vadászíróként is számon tartott Széchenyi Zsigmond egy-egy elejtett vad mellett pózol.

Izgalmas programok

A február 24-ig nyitva tartó kiállításhoz délutáni programok is kapcsolódnak. Nemrég Az irodalom visszavág című könyv szerzőjeként is ismert Nényei Pál tartott szórakoztatóan elemző előadást Balassi Bálint és Zrínyi Miklós költészetéről. Pontosabban a lírát is a vadászat felől közelítette meg, mert az idézett verseken keresztül arra világított rá, hogyan vágyakozik, üldözi a férfi szerelmével a választott nőt, és fordítva: miként vadászik a nő a férfira. A következő program éppen csütörtökön, 17 órakor kezdődik, Hubertus palettája – Vadászat és festészet címmel. Az előadó Kőhalmy Tamás festőművész-tanár lesz a soproni Erdészeti Múzeumból.

