Útfelújítás, tánckurzus Zámolyban

Újabb útszakasz újul meg a községben, ahol az ősz folyamán több kulturális eseményt is szerveznek.

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázatán közel 20 millió forintot nyert az önkormányzat, amihez 3,1 millió forint önerőt biztosított. Ebből az összegből újítják fel mintegy 300 méter hosszan a Radnóti utcát, ahol a csapadékvíz-elvezetést is megoldják. Ez azért is égetően fontos, mert az Arany János utcából a csapadékvíz errefelé folyik, ám csapadékelvezető árok híján a víz korábban mindig az útfelületet mosta ki, ami miatt járhatatlanná vált az utca. Az újonnan ásott árok már elkészült, a munkát helyi gépekkel helyi munkások végezték. A kivitelező által végzett útfelújítás is hamarosan indul és remények szerint még az idén el is készül az aszfaltozás.

Zámoly is azon települések közé tartozik, amelyek egymillió forintot nyertek kistelepülési rendezvények támogatására. Ennek a pénznek biztosan lesz helye, hiszen az ősszel több kulturális programot is terveznek a településen.

Ahogy azt a polgármestertől megtudtuk, a jövőben a Csoóri Sándor Művelődési Ház ad otthont a Kákics együttes havonta megrendezett táncházainak. Az első ilyen alkalomra október 23-án kerül sor. Ha minden jól alakul, november elején sikerül megtartani azt a táncháztalálkozót, amelynek főszereplője Moldva lesz. A tervek szerint az egész napos programon délelőtt és délután is lesz táncoktatás, moldvai ételek is készülnek, a napot este táncház zárja. Ugyancsak novemberben tervezik megtartani a tavaly elmaradt Csoóri-Csanádi emléknapot is.