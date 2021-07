Újra színpadon a két fehérvári zenekar, amíg csak lehet

Székesfehérvárhoz kötődő zenekarok nyilatkoztak arról, hogyan vészelték át az elmúlt hónapokat, és hogy indult be a korlátozások feloldása után a szezon.

A Blahalouisiana zenekar énekese, Schoblocher Barbara úgy nyilatkozott: elég megterhelő volt számukra az elmúlt több mint egy év, de az alkotási folyamat tartotta bennük a lelket. A koncertmentesebb időszakot arra használták ki, hogy elkészítsék a legújabb lemezüket, amelyről már ismerős lehet az Ott van a nap című szám.

Zenészként, énekesként a legjobban természetesen a közönséggel való közvetlen kapcsolódás, találkozás hiányzott, és ezt most, hogy újra koncertezhetnek, még inkább megérezték.

Anyagi értelemben is okozott nehézséget a fellépések elmaradása, s ebben nem csupán a zenekar tagjai, hanem a háttéremberek, a technikusok, szervezők is érintettek voltak. A csapat éppen ezért kétszer vett igénybe támogatást: egyszer adtak raktárkoncertet állami támogatás fejében, illetve a székesfehérvári önkormányzat által kiírt pályázatra is jelentkeztek. Utóbbi esetében a támogatásért cserébe egy későbbi alkalommal szerepelnek. Az online nézhető raktárkoncertet is leginkább a háttéremberek miatt vállalták be, hiszen önmagában az, hogy egy steril, közönség nélküli helyiségben zenéljenek, nem túl nagy élmény. Jó, hogy voltak ezek a lehetőségek, segítettek is valamennyit, azonban így sem érzik eléggé támogatottnak a könnyűzenei szférát – fogalmazott Barbi.

Pár hónapja, már a harmadik hullám vége felé adtak egy live stream koncertet is, és ez már sokkal élvezetesebb volt, hiszen így érzékelték, hogy nézik őket. A közönségük szerencsére igen ragaszkodó, stabil, mert az évek során alakult ki.

A korlátozások feloldása után a következő időszak nagyon sűrű. Különösen az augusztus, amikor szinte úgy koncerteznek, mint a Covid előtti időszakban. Ekkor sok fesztivál, esemény egybeesik, így nem is tudnak mindenhova elmenni, ahová szeretnének. Viszont minden lehetőségnek örülnek.

Ami az őszt és a továbbiakat illeti, Barbiék bizakodóan állnak a jövőhöz. Ha jól sikerül a fesztiválszezon, és anyagilag is össze tudják szedni magukat, akkor kibírhatnak újabb pár hónap zárást. A nemrég elkészült új lemezüket várhatóan csak jövőre mutatják be teljes egészében, mivel még a tavalyit sem sikerült elégszer népszerűsíteni. Addig pedig néhány egészen friss számot játszanak el a koncerteken. Például az Ott van a nap címűt is. A Fejér megyei közönség hamarosan, a fehérvári Fezenligetben, valamint a velencei EFOTT-on hallhatja a csapatot.

– Brutális mennyiségű munka zuhant rám – írta a fehérvári Szabó Dániel Ferenc, aki a Mörk zenekarban is dobol. Éppen ezért ezúttal Szeifert Bálint basszusgitáros nyilatkozott lapunknak.

– Valóban, most bőven van munkánk, mert egyénileg mindenki játszik más formációkban is. Még készül az új lemezünk: a dobosunk, Szabó Dániel Ferenc és az énekesünk, Zentai Márk nagy részt vállaltak az utómunkálatokban. Mi az előző időszakból kiindulva pesszimistábbak voltunk, és nem igazán reménykedtünk koncertekben. Júliustól azonban változott a helyzet, és szinte szó szerint elözönlöttek bennünket a felkérések. Ennek persze örülünk, mert nem mertünk reménykedni, hiszen a szabályozások a könnyűzenei szférát nagyon érintették, és ez a terület eléggé el volt hanyagolva az utóbbi hónapokban – mondta Bálint.

Most érdekes a munkafolyamat, ugyanis már koncerteznek, és közben érkezik az új zenei anyag, amelyet megpróbálnak integrálni a műsorba. Még sosem voltak olyan helyzetben, hogy stúdiózás közben írjanak dalokat, úgy, hogy élőben nincs lehetőségük kipróbálni azokat. Az első pesti fellépésük július 15-én, a Kobuciban lesz, ott már elhangzik több új szám is. Hajdúszoboszlón azonban koncerteztek idén, és szinte sokkoló volt több mint fél év kihagyás után újra közönség előtt állni.

A nyáron mindannyiuk fel tud lépni a különféle formációkkal, és a Mörkkel is sokszor koncerteznek, még Ausztriába, Erdélybe is mennek. Készülnek arra, ha újra lesz lezárás: sokat tanultak a megjelenő lemez készítéséből, ezt a tapasztalatot viszik tovább. Tehát a műhelymunka hosszabb, koncentráltabb lesz, és sokkal több kreatív megoldással készülhetnek a számok.

Bálint azt is elárulta, hogy a Mörk történetében először lesznek nemzetközi közreműködők az új lemezen, ez pedig nagyon sokat tesz hozzá a dalokhoz. A csapat várhatóan augusztusban lép fel Székesfehérváron.