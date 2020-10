Újra járnak a vonatok a fehérvári modellasztalon

Mi lett a sorsa a fehérvári vasútmodell-kiállításnak? – kérdezték olvasóink. Nos, a jó hír az, hogy ugyan csak hétvégente, de újra robognak a szerelvények a terep­asztalon.

Az Árpád fürdő mellett a lelkes és elszánt fehérvári modellgyűjtők még 2014-ben nyitották meg a fehérvári vasútállomást lemodellező interaktív terepasztalt, ahol a körfűtőházzal és a lebontott lábas irányítótoronnyal is találkozhatunk. Iskolások, óvodai csoportok jártak ide a hét számos napján, s a fehérvári önkormányzat is támogatta a látványos, s egyben tanulságos kiállítás működését. 2018 tavaszán, amikor anyagi gondok merültek fel, már majdnem bezárt az interaktív kiállítás, ám Fehérvár mentőövet dobott, s a szerelvények újra menetrend szerint indulhattak és érkezhettek a belvárosi pincében.

A koronavírus-járvány azonban érthető módon igencsak „betett” a beltéri kiállításnak, s a tulajdonosa a járvány első hullámában bezárta azt. Egy véletlen folytán tudta meg az egyébként Pest megyében élő Ficze Koppány, hogy gyűjtői szempontból milyen nagy értékek bújnak meg a fehérvári belváros egyik pincéjében, s úgy döntött, átveszi a terepasztal-gyűjteményt. Ez megtörtént, s Koppánynak köszönhetően most már minden hétvégén nosztalgiázhatunk egy kicsit. A terepasztal új üzemeltetője azt is elárulta, tervei szerint Erich Honecker különvonata is hamarosan megérkezik majd a retro pályaudvarra.