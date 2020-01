Új térben mesélték el a nyugállományú katonák életük történetét

A megye különböző támaszpontjain szolgáló tiszthelyettesek és tisztek emlékeztek vissza azokra a bizonyos szép időkre, amikor jó volt lenni katonának.

Kinek ne volna olyan barátja, rokona, ismerőse, őse, aki gyakran előhúz egy-egy régi katonatörténetet azokból az időkből, mikor két évig vagy egy esztendőn át sorállományú katona volt. A Tarsoly Ifjúságért Egyesület Közösségi Terében olyan tablók vannak a falakon, melyekről a huszadik század második felében szolgálatot teljesítő hivatásos katonák, tisztek, tiszthelyettesek néznek vissza ránk. A táblákra ragasztott fotók nem valami régi, talán igaz sem volt katonatörténetek bizonyítékai, ugyanis az azokon szereplők közül sokan ott ültek szerdán délután a fal mellé húzott székeken. A fotók alatt olvashatta a szemlélődő a nem is olyan rövid élettörténeteket. Hiába a részletgazdag leírás, mégis semmi azokhoz a színes beszámolókhoz képest, amikből a megjelent katonák talán sosem fogynának ki. Nemcsak azért kifogyhatatlan a történetek tárháza, mert nem évek, hanem évtizedek alatt gyülemlett fel a sok emlék, hanem mert ami a megjelent hölgyek és urak számára, az valaha munka, napi rutin volt, és szép emlék most, az az ország, a honvédelem és a most felnövekvő generáció számára már valódi történelem.

A Katonaportrék című kiállítás megnyitója december 16-án volt a Zichy ligetben, ahol a Városi Levéltár és Kutatóintézet Szekfű Gyula-terme adott otthont a tárlatnak, de átköltöztek a képek a Főutcára.

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület Fejér Megyei Szervezete és a Tarsoly Ifjúságért Egyesület közös programjának célja az volt, hogy bemutassák a legújabbkori magyar hadtörténelemben szerepet vállalók életútját, tevékenységét, közelebb hozva életüket, sorsukat, helytállásukat a mai fiatalokhoz.

A családias hangulatú közösségi térben Gazsó Imre nyugalmazott tüzérezredes utazásairól is beszélt. Mint elmondta, mindig szeretett úton lenni és közben megcsodálni a járművek ablakából, ahogy elsuhan az egyik változatos táj a másik után. Salgó Béláné zászlós 1972-ben került Börgöndre, ahol édesapja a tiszti klubot vezette.

A nem túl népes hallgatóság Csató József újságíró segítségével bepillanthatott még másik két nyugállományú katona, Salgó Béla alezredes és Vass Éva törzszászlós életébe is.