Új szinten folytathatja a kulturális központ Martonvásáron

Nagyszabású projektek végére kerül pont a közeljövőben Martonvásáron. Az utolsó simításokat végzik az új helyre költözött könyvtáron, valamint az Óvodatörténeti Gyűjtemény új oktatóterme is hamarosan elkészül. Március 15-én lesz mindkettő ünnepélyes átadása.

A Széchenyi 2020 program keretében több mint 65 és fél millió forint támogatásból megújult a Beethoven Általános Iskola korábbi iskolaépülete, és ide költözött át a városi könyvtár. A projekt keretében berendezték az intézmény új oktatási terét és fontos új informatikai eszközöket szereztek be. Ennek eredményeként – adott tájékoztatást Pfiffer Zsuzsanna, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ intézményvezetője – az épület modern, klimatizált oktatási helyszínné válik, amelyben tanulási, kreatív foglalkoztató célú belső terek kaptak helyet, új bútorokkal, informatikai infrastruktúrával és szoftverekkel. A martonvásári könyvtárban lesz például verstanító, történetkomponáló és mesefelolvasó program is, amely élménnyé teszi a gyerekeknek a tanulást.

Ugyanezen program keretében közel 60 millió forintos támogatás érkezett még Martonvásárra az Óvodatörténeti Gyűjtemény épületének megújítására, amely a Dózsa György utcai régi óvoda műemlék épületében található, s ahol ezzel egy időben egy új oktatási tér is helyet kapott, benne új technikai és informatikai eszközökkel, bútorokkal. A felújítás során világítás-, ablak- és padlócsere, illetve egy biztonsági rendszer létrehozása is megvalósult. Mindkét projekt kapcsán már az utolsó simításokat végzik, így március 15-én sor kerülhet azok ünnepélyes átadására is.