Új színház kezdte meg működését: kulturális erőtér a Velencei-tónál

A Velencei-tavi kulturális élet palettáját színesíti a pénteken este átadott Vörösmarty Emlékház, illetve a parkjában megálmodott és létrehozott Csajághy Laura Szabadtéri Színpad. Amely közösségteremtő kulturális erőtér már most is, ahol színpadi előadások várják a közönséget a szombat este induló szezonban.

– A mai napon egy újabb csodálatos létesítmény, kulturális színtér bekapcsolását kezdhetjük meg az egyre igényesebben fejlődő velencei-tavi kulturális élet vérkeringésébe. A Csajághy Laura Színpad a Kárpát-medencei Népfőiskola első gyermeke, vigyázó szemmel, gondoskodó figyelemmel segítjük indulását a magunk és a nagyközönség örömére is – mondta Rodics Eszter, a Kárpát-medencei Népművészeti Főiskola elnöke, a Vörösmarty Emlékház és a színpad avatóünnepségének háziasszonya pénteken este Kápolnásnyéken, a vadonatúj, fedett színpadon.

Az ünnepségen Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő üdvözölte azt az egyedülálló, Vörösmarty szellemiségéhez méltó, komplex építészeti fejlesztést, annak is egyik látványos elemét, a Csajághy Laura Színpadot, amely – fogalmazott – „mint test és lélek, úgy egészítik ki majd egymást, akár férj és feleség”.

– Hiszen míg az emlékház Vörösmartyról, a színpad feleségéről, múzsájáról kapta a nevét. Miként Vörösmarty számára annak idején ihletet jelentett Laura, inspirálta őt, kibontotta tehetségét, új távlatokat nyitott előtte, azonképp ez a színpad is új távlatokat nyit az emlékház, tágabban Fejér megye kulturális, művészeti és turisztikai horizontján. Egy szabadtéri színpad mindig izgalmas, különös varázsú, az ókori színházi előadások hangulatát hozza vissza. Szakrális élmény, amikor az Isten szabad ege alatt egy színházi társulat kitartó munkájának, elhivatottságának és tehetségének köszönhetően megformálódik egy szerep, életre kel egy karakter, megelevenedik egy történet s összekapcsolódik a közönség a színpadi eseményekkel – mondta a képviselő, s kiemelte: a Vörösmarty Emlékház parkjában is létrejött egy ilyen közösségteremtő kulturális erőtér, melynek kézzelfogható megjelenése a Csajághy Laura Színpad. Majd azt mondta: a fejlesztés megvalósulásához hosszú, kacskaringós, akadályokkal tarkított és tanulságos út vezetett, „de végül célhoz értünk, megvalósítottuk azt, amit ide álmodtunk, ezért a sikerért sokaknak kijár a köszönet. Mindenekelőtt Magyarország kormányának, hogy a Vörösmarty Emlékház felújításához közel 450 millió forintot, a Csajághy Laura Színpad építéséhez pedig további 40 millió forint támogatást nyújtott.” Megemlítette az Irodalmi Emlékház Programot is, mely lehetővé tette, hogy ne csak az épület, de annak környezete is megszépüljön: térköves parkolókkal, rendezett parkkal és lenyűgöző sétánnyal várja a látogatóit. Az emlékház kialakításán pedig a Petőfi Irodalmi Múzeum dolgozik, az ide álmodott kiállítás is hamarosan megnyílik. Továbbá köszönetet mondott L. Simon László országgyűlési képviselőnek, hogy szakértőként végig koordinálta e komplex fejlesztés megvalósulását. Később L. Simon László, a színpad megálmodója így fogalmazott:

– Régi vágyam teljesült, hiszen most a kukoricaföld helyén egy szép parkot láthatunk, a régi istállók, ólak és kültéri wc helyén egy sétány látható, s mindebbe beleálmodtunk egy színpadot, ami nagyszerű. Már csak meg kell töltenünk tartalommal és ide kell csalogatnunk a közönséget. Remélem, mind a Velencei-tó környékén élők és nyaralók, mind a fehérváriak jönnek majd a színvonalas előadásokra, amelyek sorát a Csongor és Tünde előadása nyitja meg július 4-én, szombaton este.

Fülöp Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkára is kiemelte: egy színpad avatásakor a jövő első pontját avatjuk. – Innentől kezdve ez a helyszín élni fog, színház születik, indul el sikerek és vastapsokkal hangos esték felé.

Kelemen István színművész, a Csajághy Laura Színpad igazgatója személyes élményeibe avatta be az avatáson résztvevő közönséget: – Amikor 2019 decemberében felkértek a színpad vezetésére, át kellett gondolnom, képes leszek-e megfelelni, hiszen eddig színházi színészként végeztem a munkám s teszem azt ma is. Az új munkakör azonban komplexebb hozzáállást kíván tőlem. Rövid gondolkodás után azért vállaltam el mégis a feladatot, mert sok évtizedes színházi tapasztalatom a tókörnyéki kulturális élet és az idelátogatók szolgálatára lehet. 2020 januárjában elkészültek a tervek, röviden ezután az átadás időpontját is kitűztük. Többször csengett a fülembe Woody Allen egyik híres cinikus mondata: „Ha meg akarod nevettetni Istent, mesélj neki a terveidről!” Az építkezés előrehaladtával azonban egyre inkább valósággá váltak az elképzelések. A természeti környezetnek fellépőként és befogadóként is különleges varázsa van. Hozzánk is úgy lesz érdemes megérkeznie a nézőnek, hogy az előadások előtt legyen idő ebben a csodálatos környezetben kicsit körülnézni, átvenni a nyár hangulatát, színeket, illatokat, egy pohár gyöngyöző bor vagy kávé mellett felkészülni az előadás befogadására. Ebben a csonka szezonban is igyekeztünk úgy összeállítani a műsortervet, hogy azt a műfaji sokféleség jellemezze, s minden korosztály megtalálja a repertoárban az őt leginkább megszólító előadásokat. Lesz vígjáték, táncjáték, komoly és könnyűzenei koncert és gyerekelőadás is – emelte ki az igazgató, majd Heltai Jenő Színházavatás című versének soraival kívánt felhőtlen nyarat: „Áll az új színház, már függönye lebben,/ Legyen valóban ünnep ez az est./ Szálljon az ég Urához hő fohász:/ Maradjon ünnep háza ez a ház./ Szép magyar szónak, magyar muzsikának,/Magyar színészeknek szent csarnoka,/ Legyen belőled száműzve a bánat/ S minden, mi csúnya, rossz és mostoha./ És ti, kiket szavam köszönt,/ Ti idelent, ti odafönt,/ Urak, nemurak, gazdagok, szegények,/ Amit adunk, azt jószívvel vegyétek./ A szándék jó, s a jószándék ajándék,/ Föl a függönyt! És kezdődjön a játék!”