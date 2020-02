Új könnyűzenei formáció, erős tordasi kötődéssel

A főleg brit pop-rock stílust játszó duó tagjai Éger L. László és Szabó Dávid, akik egy véletlennek köszönhetően ismerkedtek meg három éve. Azóta számos saját daluk is készült.

Több mint egy éve a tordasi Hangya Művelődési Házban dolgozik kulturális menedzserként a sokoldalú Éger L. László, aki előadóként, szerzőként és műsorvezetőként aposztrofálja magát. Mint mesélte: írt már gyermekeknek szóló darabot, szöveget televíziós show-műsorhoz, s hosszú évek óta dalszerzőként is tevékenykedik, így olyan előadókkal dolgozott már, mint például Gájer Bálint, Horváth Charlie vagy Gáspár Laci. Jó néhány esetben azonban „szellemíróként” volt jelen, vagyis ismert magyar sztárok köszönhették neki dalszövegeiket, ám a saját neve nélkül.

Így volt ezzel Szabó Dávid – Dave is, akinek ugyancsak több slágerhez van köze, ám korábban sokszor szintén a háttérben maradt. Most azonban a két fiatalember szeretne jobban előtérbe kerülni, és az év zenei meglepetéseként igényes, saját dalokkal kívánnak berobbanni a könnyűzenei piacra.

Megismerkedésük 2017-ben történt, amikor egy fonyódi fellépésen a jazz-zongorista Dávid ugrott be egy gitáros helyett – a helyettesítés pedig olyan remekül sikerült, hogy Lacival végül közös formáció alakítására adták a fejüket. Szinte azonnal egy hullámhosszon voltak, csak úgy dőltek belőlük a dalok, ezért úgy gondolták: megalakítják a LeslieDavidson duót. Azóta is remekül kijönnek egymással, s most jött el az idő, hogy az akusztikus koncertek, feldolgozások után, mellett, saját szerzeményeiket is jobban megismertessék a közönséggel – tudtuk meg Lacitól.

Mivel korábban sokszor igazodniuk kellett (és vállalt feladataikban most is kell) mások elvárásaihoz, elhatározták, hogy a LeslieDavidsonban semmilyen szabályhoz és trendhez nem alkalmazkodnak. Szempontjuk az igényesség, a fő választott stílus pedig a brit pop-rock. Ebbe azonban modernebb elemeket is becsempésznek. Eddig nyolc saját számot írtak, amelyeket Laci énekel, Dávid producerként, zongoristaként van jelen. A témát tekintve nem feltétlenül a szerelemről, a párkapcsolatról, kötődésről énekelnek, bár az Elsodort című bemutatkozó daluk éppen ilyen. Szövegeikben élethelyzeteket, egyéb kapcsolatokat, emberi dolgokat járnak körül, akár lírai, balladisztikus módon.

Most médiaturnéra készülnek, vagyis rádiókban, televíziókban szeretnék népszerűsíteni az Elsodort című számot, amelyhez videoklip is készült. Van továbbá Youtube- és Facebook-oldaluk, ezeken is mind elérhetőek a dalaik. Élő koncerteket ugyancsak terveznek természetesen, így ha minden jól alakul, akkor Fejér megyében is fellépnek.

Lacinak egy másik fontos, nagyobb projekthez, a Székely Mesepódiumhoz is köze van. Itt pajzán, felnőtt székely népmeséket adnak elő, amelyre kollégájával, Fazekasné Domak Anikó népzenésszel, pedagógussal vállalkozott. Műsoraik nagyon népszerűek, és szintén országszerte szerepelnek velük (Laci egyébként erdélyi származású, de mint mondta, elsősorban nem ezért vágott bele annak idején a mesemondásba). Ez a „gyermekük” idén februárban már ötéves lesz. Gyerekeknek is adnak elő, ám mivel elég sűrű a program, így e műsorokat most elsősorban megrendelésre szervezik.