Új kézműves technikákat ismerhettek meg a gyerekek a Bregyó–közi Napközis táborban

Ezen a héten is készültek kézműves alkotások a Bregyó– közi Napközis táborban a Fehérvári Kézművesek Egyesületének közreműködésével.

A több héten át tartó tábor minden turnusához érkeznek néhányan a Fehérvári Kézművesek Egyesületének tagjai közül, akik különböző foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek. Nem volt ez másképpen ezen a héten sem, hiszen kedden több technikát is kipróbálhattak és megtanulhattak a Bregyóban táborozók, akik érdeklődve vettek részt a programon.

Kedden egyebek mellett üvegdíszítési technikákkal ismerkedhettek, de kipróbálhatták a varrás és a hímzés alapjait is, megtanulhatták a francia csomó készítésének folyamatát. A délelőtti órákban például díszként funkcionáló színes kis madarak készülte, de percről percre váltak színesebbé a befőttesüvegek is.

Homorné Kovács Erika, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének egyik tagja elmondta, több olyan gyermek is van a táborban, akik már az elmúlt héten vagy akár hetekben is részt vett a programon. Kiemelte, náluk egyértelműen látszik a fejlődés, sokkal ügyesebben bánnak az eszközökkel, mint első alkalommal. Elmondta, sok résztvevő – korukból is adódóan – korábban még nem varrt és nem használta azokat a technikákat, amelyekkel most megismerkedhettek. Ennek ellenére a tapasztalatok azt mutatják, mindenki ügyeskedik és egyre jobban megy például a cérna tűbe való befűzése is.

A lelkesedésből és az új iránti érdeklődésből pedig láthatóan nem volt hiány. Ottjártunkkor nem szorgosan jártak a kis kezek, koncentrálva, de jókedvvel dolgoztak azok, akik a kellemes árnyékba felállított asztalok köré gyűltek.