Nyírd ki ezt a naplót: Trenka Rebekáék még a folyosón is csúsztattak könyvlapot

Könyv papírját szétvágni? Ragasztani az oldalaira valamit? Ujjlenyomatokat hagyni benne? Igen, a Nyírd ki ezt a naplót­-sorozatban ilyet is lehet.

Pár éve jelent meg a könyvpiacon Keri Smith Nyírd ki ezt a naplót című könyve, amelyből aztán egy sorozat lett. Inkább napló ez – címéből adódóan is –, de könyv formában, amelyben különféle utasítások vannak arra vonatkozóan, mit tegyen az olvasó a könyv adott oldalaival. A célcsoport főleg a tizenéves vagy kissé fiatalabb, már olvasó iskolás korosztály, akiknek újfajta élmény lehet az, hogy egy könyvre nem feltétlenül vigyázni kell, hanem azt akár úgymond tönkre is lehet tenni, ám kreatívan, adott utasítások szerint. Tehát újat is lehet alkotni belőle, illetve a könyv által teret nyerhet az önkifejezés.

Alkotásra ösztönöz a népszerű naplósorozat

Egy fiatalt kérdeztünk arról, neki hogy tetszik ez a rendhagyó forma és tartalom. A fehérvári Szent István középiskola egyik végzős osztályába járó Trenka Rebeka nagyon szeret olvasni. Szívesen forgat krimit, fantasyt, és 2-3 naponta mindig szán időt hosszabb olvasásra az iskolára készülés mellett. Amikor a Nyírd ki ezt a naplót-sorozat első darabjával találkozott, még furcsának találta. Az alapkoncepció tetszett neki, ám csak később vásárolta meg. Alapvetően nem tartja magát kreatív embernek, ennek a könyvnek köszönhetően azonban teljesen ki tudta élni magát – mesélte.

Először csak átnézte a naplót, s meglepődött a feladatok sokszínűségén. Nagyon szabad szelleműnek és őrültnek találta a tartalmat, amit tulajdonképpen ő is alakíthat a feladatok megvalósításával. Hiszen az olvasóra van bízva, hogyan oldja meg például azt, hogy: „Fagyaszd le az oldalt!” Vagy azt, hogy „Húzd végig a folyosón ezt a lapot!” Ez utóbbit Rebeka társaságban tette, mert jobban szereti, ha másokat is be tud vonni a tevékenységekbe. Itt órákig szórakoztak azzal, hogy a papírt csúsztatták, cipőlenyomatokat hagytak rajta.

Az a jó ebben az egészben, hogy elgondolkodtat, nyitottá tesz és közösséget is teremthet – tűnt ki Rebeka válaszai­ból. Ettől függetlenül továbbra is vigyáz a hagyományos könyvekre, de igen jólesett neki kicsit szétszedni a naplót. Olyasmi ez, mint kilépni a komfortzónából… – fogalmazott az ifjú hölgy, aki egyébként határozottan tervezi a jövőt. Pék lesz, saját üzletet szeretne nyitni. Ám az olvasás is megmarad a napjaiban.