Tóth Ildikó, a Vörösmarty Színház tagja is Prima Primissima díjas!

Magyar színház- és filmművészet kategóriában a székesfehérvári teátrum színésze, Tóth Ildikó érdemelte ki a rangos elismerést.

A művész 2015 óta tagja a Vörösmarty Színház társulatának, szerepelt többek között Francis Veber Balfácánt vacsorára (Christine szerepében), Anton Pavlovics Csehov Három nővér (Mása), Murakami Haruki Kafka a tengerparton (Szaeki), Tennessee Williams A Vágy nevű villamos (Ilona) és William Shakespeare Romeo és Júlia (Dajka) színpadra adaptált művében is.

Munkáját, színészi teljesítményét már több alkalommal is elismerték. 1994-ben Jászai Márai-díjjal tüntették ki, 2005-ben a Pécsi Országos Színházi Találkozón (POSZT) a Baranya megyei önkormányzat különdíját vehette át a legjobb alakításért, 2009-ben pedig Érdemes művész lett. E sort bővítette most, december elején a Prima Primissima díj, amely egyben 15 millió forintos díjazással is járt.