Töretlen lelkesedéssel buliznak a FEZEN-en

A XXIII. FEZEN Fesztivál csütörtökön is maxra tolta a hangulatot.

A második napon már a nagyszínpadokat is birtokba vették a zenészek, az amerikai The Offering után a magyar rockegyüttes Lord lépett a Harman Nagyszínpadra. Ötven méterrel odébb a Margaret Island kissé megvárakoztatta a fanatikusokat, akik közül sokan – e sorok íróját is beleszámítva – átvándoroltak a JBL Színpadhoz, ahol a magyar zeneipar örökifjú fenegyereke, Ganxsta Zolee és a Kartel számaira lehetett bólogatni.

Visszatérve a Lábas Viki által vezetett Margaret Islandre, talán a késedelmet is próbálták jóvátenni, de az biztos, hogy hatalmas hangulatot teremtettek. 8 órától a MOL Fehérvár FC Európa Liga selejtező mérkőzését is meg lehetett tekinteni óriáskivetítőn – az 5. percben pedig már meg is született az első fehérvári gól. A hangulat tehát ezúttal is topon van, és még hol van a péntek hajnal, amelybe többek között az amerikai Dream Theatre slágerével táncolhatják át magukat a fesztiválozók!