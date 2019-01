Tolcsvay Lászlóval és Acsa Szűcs Imrével ünnepelték a magyar kultúrát

A mai, január 22-i magyar kultúra napját ünnepelték hétfő este az Öreghegyen. Valamit, ugyebár, érdemes akár mindennap megülni, megélni! A Fonográfból is ismert énekes, dal- és musicalszerző Tolcsvay László és zenésztársai koncertjére sokan voltak kíváncsiak.

Tán csak azért nem lógtak még a csillárról is, mert a Fanta Villa néven is ismert Öreghegyi Közösségi Ház koncerttermében nincsen ilyen alkalmatosság. Bizonyára akár nagyobb helyszínt is megtöltött volna – megtölthet még – Fehérváron Tolcsvay László, aki sokat játszott ’68 című szólólemezéről. Ezen hallható például először stúdiófelvételként a már évtizedek óta közkedvelt „Nemzeti dal”-átirata. Első dala is egy vers volt: Nagy László költő szavaival kért „szerencsét, szerelmet, forró kemencét” mindőnknek Istentől.

A koncert előtt nyílt meg Acsa Szűcs Imre képzőművész kiállítása. A tárlat február 20-ig látogatható. Östör Annamária önkormányzati képviselő köszöntőjében A Szabadművelődés Házát méltatta, ti. ehhez az intézményhez tartozik az Öreghegyi Közösségi Ház is.

Péntek Imre művészeti író szólt Acsa Szűcs képeiről, amelyek szerinte:

– Egy találékony elme játékai, összeáll bennük a teljesség víziója – fogalmazott egy ízben. Hosszúra hagyott beszédéből e helyt tényleg csak szilánkokat tudunk idézni: – Kiérlelt festőiség jellemzi Acsa Szűcs Imre alkotásait. Megtalált egy olyan fajta színérzékenységet, amelyet rendkívül gazdagon, különféle trükköket bevetve alkalmaz. Én most azt gondolom, hogy el akart kápráztatni minket – mondta.

Véleményünk szerint érdemes megnézni a pasztelleket és azok nagyításait bemutató kiállítást. A képek vízparti ihletettségűek, a festő a Velencei-tó partján él.