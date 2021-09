Több mint múzeum – ez a csákberényi Merán KultUdvar!

Új sorozat indult útjára augusztus végén a településen. A Merán KultUdvar augusztus 20-án debütált, és miután egyelőre szabadtéri rendezvényeket szervezhetnek, lehet, hogy idén már csak egy alkalom fér bele a programba. Az ötletgazdák azonban gondolkoznak a lehetséges megoldáson.

– A Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti ­Múzeum 2014-ben a Vérteserdő Zrt. működtetésében nyitotta meg kapuit. Már akkor rengeteg ötlet vetődött fel arra vonatkozóan, hogy a Vértes vadgazdálkodási és erdészeti történetét bemutató kiállítás mellett milyen rendezvényeket, programokat lehetne még megvalósítani a múzeumban, hogy az egy valóban élő, működő tér legyen. Ezek azonban végül az ötlet szintjén maradtak – vágott a Merán KultUdvar megszületésének történetébe Právetz András, a múzeum vezetője.

Tavaly aztán tulajdonosváltás következett be, és az intézményt a csákberényi önkormányzat vette át. Mivel a polgármester, Vécsei László is úgy gondolta, hogy a mú­zeumot érdemes lenne megtölteni élettel, hogy az – a Több mint múzeum mottónak megfelelően – közösségi térként is funkcionáljon, előkerült a régi ötletek egy része. Ennek jegyében tartottak már az udvaron ringatófoglalkozást és családi napot is.

– A hely múzeumként már bizonyított, hiszen nemcsak az ország számos szegletéből, de külföldről is érkeztek látogatók, akik kifejezetten a vadászat iránt érdeklődtek. Az épületet és a környezetet azonban ettől szélesebb körben is ki lehet használni – mondta Právetz András, akinek a neje, Róth Hajnalka is beszállt a tervezésbe. Így született meg egy kulturális udvar ötlete, s Hajni fejéből pattant ki az ötlet a székesfehérvári – többek között énekes és író – Horváth Irma és Kuharik Tamás meghívására. Ők lettek az első fellépői a Merán KultUdvarnak. Augusztus 20-án több mint félszázan gyűltek össze és érezték jól magukat a nyári zenés pikniken.

Ezen az esten ott volt Faragó Péter, a Passz együttes alapító tagja is, akinek annyira megtetszett a hely és a lehetőség, hogy mindjárt aznap este megállapodtak, ők lesznek a következő fellépők a múzeum kellemes teraszán. Erre szeptember 25-én kerül sor, a program ingyenes.

– Közben már gondolkozunk azon, hogy a mostani időszaki kiállítás után, amely ősz végéig látható, az eredetileg 70 fős konferenciatermet úgy rendezzük át, hogy ha kell, konferenciákat is lehessen tartani benne, de a téli időszakban meg tudjuk tölteni a teret zenével, művészettel, kultúrával. Úgy tűnik, van igény erre Csákberényben – árulta el Hajnalka.

Nem mellesleg több jelentkező is van, akik szívesen hoznának Csákberénybe újabb időszakos kiállításokat, de Právetz András úgy gondolja, legközelebb az idén tavasszal elhunyt ifjabb Merán Fülöp – aki a faluban született és 1948-as kényszerű távozásáig ott is élt – hagyatékából rendeznének tárlatot. Ám, hogy ez megvalósul-e, az egyelőre igen sok mindentől függ.