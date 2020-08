Több díjat is bezsebelt a Szabad Színház, tíz-húsz év munkája csúcsosodott ki

Sikeres, díjakban gazdag hétvége áll a Szabad Színház művészei mögött, ugyanis a Komlón megrendezett színházi találkozón több díjat is bezsebelt a fehérvári társulat.

Az augusztus 20. és 23. között zajló, hatodik alkalommal megrendezett Komlói Amatőr Színházi Találkozón Mika Myllyaho és Nagy Judit Pánik című népszínművével mutatkozott be a fehérvári társulat. A tavalyi Kortárs Művészeti Fesztiválon bemutatott darabot mostanáig is rendszeresen játsszák az Igézőben. A „Férfiak az idegösszeomlás szélén” alcímet viselő darab középpontjában a harmincas éveikben járó férfiak korosztálya áll, ám ettől függetlenül a hölgyeknek is – kortól függetlenül – nagyszerű kikapcsolódást nyújt a darab.

A hétvégi megmérettetés rendkívüli sikereket eredményezett. A székesfehérvári színi társulat csapata a KASZT fődíjával távozott az eseményről, a Pánik című produkció arany minősítést is nyert. Emellett a darab három színésze, Balogh Mihály, Kovács Máté és Szabó Miklós Bence megosztva nyerte el a legjobb színésznek járó elismerést. Nagy Judit, az előadás rendezője lapunknak elmondta, ez egy meghívásos fesztivál, ami azt jelenti, hogy a zsűri által előzetesen minősített elő­adásokat hívják meg, így vett részt az eseményen a Szabad Színház is.

– Tavaly a Káosz – amely szintén Mika Myllyaho műve – nagy sikert aratott, így már akkor meghívást kaptunk a fesztiválra a Pánikkal. Ez a két előadás egy trilógia része, a harmadikat azért nem csináltuk meg eddig, mert az még nincs lefordítva magyarra. A zsűri is nagy kíváncsisággal várta az előadást – mondta kérdésünkre Nagy Judit, aki azt is elmesélte, a várva várt siker nem maradt el.

– Ez a darab még a tavalyinál is nagyobb sikert aratott, szuperlatívuszokban beszéltek rólunk szakmailag és menedzselés szempontjából is. Maga az előadás is nagyon jól sikerült, a közönség, a zsűri és a szakma is rengeteg pozitív visszajelzést adott, a rendezést és a színészi játékot illetően is. Olyan elementáris erővel hatott ez a darab, hogy azt kell mondanom, lehet, hogy a tíz-húsz év projektmunkái most csúcsosodtak ki – folytatta a rendező. Hozzátette, a pandémia után a társulat nagyon várta az előadást, amely egy év után is töretlen népszerűségnek örvend.