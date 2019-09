Tizenkét grafika, tizenkét versszak a Vörösmarty Mihály Könyvtárban

Sok középiskolás diák vett részt a Nagy Gáspár költő születési évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasótermében.

A hétfő kora délutáni programra egész osztályok is érkeztek környező iskolákból. A közönségnek Polák István nyugalmazott könyvtáros-magyartanár mesélt a hetven éve, a Vas megyei Bérbaltaváron született s 2007-ben elhunyt Nagy Gáspár Kossuth- és József Attila-díjas költőről, íróról. Kiderült: az előadó és a költő évfolyamtársak voltak Szombathelyen népművelés és könyvtár szakon, ezért Polák István közelről követhette nyomon Nagy Gáspár költői indulását. Az ifjú író tudatosan készült a pályára, főleg közéleti és szakrális verseket publikálva. Az elő­adáson az életrajz rövid kivonata mellett némi verselemzés is elhangzott, a költeményeket pedig két ifjú, Schnee Vanda és Negyela Gergő mondták. A Cserta Gábor által megzenésített Nagy-versek felvételről szóltak, változatosabbá téve az előadást.

A költői életműhöz kapcsolódva Polák István bemutatta a Hullámzó vizeken kereszt című kiállítást is, amely tizenkét König Róbert-grafikát tartalmaz, a hozzájuk készült, tizenkét versszakos Nagy Gáspár-verssel. Polák István a fehérvári, Munkácsy-díjas König pályáját is ismertette röviden, ezzel is érzékeltetve, milyen jelentős alkotókról van szó.

A program – a májusi Nagy Gáspár-konferencia után – ismét rávilágított a költő jelentőségére, akinek két versét is a rendszerváltás szellemi előkészítőjeként tartják számon.

A kiállítás még két hétig látható a könyvtárban.