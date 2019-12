Tizenhárom sanzon – Fendrich Veronika adott elő Csákváron

Igazi párizsi hangulatot varázsolt az Ébner-ház falai közé francia sanzonjaival Fendrich Veronika szombat délután.

Fendrich Veronika nem ismeretlen a csákvári közönség előtt, hiszen eddig is többször hallhatták már jellegzetes mély és erőteljes hangját egy-egy kiállításmegnyitó vagy más múzeumi program alkalmával, ám ezúttal első önálló estjével mutatkozott be az idén átadott turisztikai központban. Miközben a kávéház asztalai­nál helyet foglaló közönség ráérősen és élvezettel kortyolgatta forró italait, Fendrich Veronika tolmácsolásában Edith Piaf, Charles Aznavour, Jaques Brel és Juliette Gréco ismert és kevésbé ismert slágerei csendültek fel, amelyeket még közelebb hozott az est résztvevőihez az előadó egy-egy dalhoz kapcsolódó kedves színészi játéka is.

Az egyébként két gyermeket nevelő édesanya eredetileg francia–magyar tanár szakon végzett, vagyis tökéletesen beszél franciául, ami szintén hozzájárul az előadás hitelességéhez.

„Énekelni sosem tanultam, de a visszajelzésekből úgy tűnik, másoknak is tetszik, amit csinálok. Csákváron korábban sosem léptem fel önállóan, de Székesfehérváron már volt egy-két estem kisebb szórakozóhelyeken. Egyelőre a világhálón fellelhető zenei alapokra éneklek – legrégebb óta Piaf számait –, ami némileg behatárolja a repertoáromat is, de hogy bővíteni tudjam az előadható dalok listáját, szeretnék találni egy olyan tangóharmonikást, vagy más zenészt, aki élőben tudná kísérni az előadást”, árulta el az est megkezdése előtt Fendrich Veronika, akiről a helybeliek azt is tudják, hogy szép és hangulatos festményeket, kedves kézművesjátékokat és egyéb tárgyakat is készít.