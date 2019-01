Tizenegyedik életévébe fordult a Sáregresi Népdalkör

Ha az együttes szüntelenül működött volna, idén már a 40. születésnapjukat ünnepelnék.

Tavaly tízéves, idén áprilisban pedig tizenegy éves fennállását ünnepli a népdalkör. Vezetőjük a sáregresi Tornócziné Bondor Csilla, aki – mondhatni – sorsszerűen került a dalkör élére.

– Tizenegy évvel ezelőtt a nyugdíjasklub akkori tagjai kerestek és kértek meg arra, hogy alapítsuk újra a népdalkört, s legyek a vezetője. Azóta már sok mindenen túl vagyunk: rendezvényeken, minősítőkön és a Nyugdíjas Ki-mit-tud?-on is több alkalommal részt vettünk. Novemberben országos népzenei minősítőn jártunk Tatabányán, ahol arany minősítést kaptunk – mesélte Csilla. A kétéves ciklusokban meghirdetett minősítőn már korábban is részt vettek, illetve mivel az országos versenyt egy térségi találkozó előzi meg, értelemszerűen azon is szerepeltek. A térségiből már első alkalommal továbbjutottak a nagy megmérettetésre, ahonnan a második minősítési ciklusban sikerült elhozniuk az aranyat.

– Most érett össze a dalcsokrunk – értékelt a dalkörvezető, akitől megtudtuk, a minősítőre bukovinai és gömöri népdalokkal készültek.

Tornócziné Bondor Csilla nevét sokan ismerhetik, hiszen édesapja, Bondor István volt az eredetileg 1978-ban megalakult (ebben az évben született Csilla is) népdalkör vezetője. Így szinte eleve elrendeltetett, hogy Csillának is köze lesz az együtteshez. Kiskorában például az enyingi mezőgazdasági napon és a kaposvári népzenei minősítőn kísérője volt a felnőtteknek; a változást a középiskolai évek hozták el. Akkor kimaradt a dalkör életéből, amely végül az 1990-es évek vége felé megszűnt. Az első csoport tagjai közül már csak ketten élnek, így a mostani – 12 tagú – felállás egy lényegében teljesen új dalkört jelent.