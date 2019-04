Tizenegy gyerekes anyaként vezeti Bakonycsernye könyvtárát Valásekné Kaszner Tímea

Valásekné Kaszner Tímea 11 gyermek édesanyja. A szüléseket követően ötvenévesen állt újra munkába, ő vezeti a község könyvtárát.

A férjnek, Valásek Pálnak két testvére van, neki egy – válaszolja az asszony, amikor elsőként azt firtatom, hogy volt-e a házaspár előtt nagycsaládi minta. A férj édesanyja volt az, aki népes famíliából származott, ők ugyanis szintén tíznél is többen voltak testvérek.

Tímea 1964-es születésű, Pál 1962-es. Bár mindketten csernyeiek és a község általános iskolájába jártak, akkor ismerkedtek meg, amikor a férj leszerelt, és hamarosan össze is házasodtak. Ő 21, a férfi 23 éves volt akkor.

Mindig közösen írták a házi feladatot, presztízskérdés vált a tanulásból

– A gyerekeim is csodálkoznak: hogyan lehetett ilyen fiatalon házasodni? Én meg mondom nekik, hogy akkoriban – 1985-öt írtunk – ez egyáltalában nem volt olyan nagy csoda – jegyzi meg az anya, aki altató nővérként dolgozott abban az időben a móri kórházban.

Friss házasként még úgy tervezték, hogy majd három­évenként vállalnak újabb gyereket. Pál nevű fiuk született meg elsőként. A másodikként megfogant gyermek kihordása közben azonban Tímea terhességi toxémiát kapott, amivel egy hónapon át kórházban is kezelték. Mindennek következtében a magzat nyolc hónapos korában elhalt. A dolog ugyan nem váratlanul következett be, mégis – miként szavaiból kitűnt – roppant mód megviselte érzelmileg is Tímeát. Ennek következtében jutott arra az elhatározásra, hogy – miként fogalmazott – egyetlen gyermeket sem szabad veszni hagyni. Ezután 1-1,5 évenként születtek gyerekei a házaspárnak úgy, hogy bármit is tettek volna ellene – mondja az anya, aki szerint a Jóisten kegyelme nyilvánult meg abban, hogy mindannyian egészségesen jöttek a világra.

A mind népesebb család persze sok munkát adott a szülőknek

Tímea és Pál még a házasságuk elején építették fel a házukat, amelyet át kellett építeniük. A tetőtérben hét kicsi szobát alakítottak ki annak érdekében, hogy lehetőleg mindenkinek legyen egy külön kuckója.

– Az ebéd után a nagy étkezőasztalon pakoltuk ki a tanszereket, és közösen írtuk a házi feladatot. Presztízskérdést csináltam a tanulásból, nehogy azt mondják, elhanyagoljuk a gyerekeket – jegyzi meg az anya.

Pál, a legidősebb gyerek 1985-ben született, most 33 éves. Pálma 1989-es, Ilona Vanda 1990-es, Patrik 1991-es, Stella 1994-es, Soma 1995-ös, Blanka 1996-os, Botond 1998-as, Flóra 2000-es, Jázmin 2001-es, Balázs pedig 2002-es születésű. Nevüket – mint kiderült – Tímea választotta.

Falumegtartó, közösségépítő intézményként működik

– Nem volt megterhelő ennyi gyermeket a világra hozni? – tudakoltam, miközben a saját feleségemre gondoltam, akit a harmadik gyerekünk kihordása is már igen próbára tett.

– Kérdeztem közben én is az orvosomat, hogy milyen a méhem. Azt válaszolta, hogy olyan, amilyennek lennie kell, erős. Balázs császármetszéssel jött a világra. Az már engem is megviselt. Nem is született utána több – hangzott a felelet.

Tímea 2013 óta vezeti Bakonycsernyén a Könyvtári, Információs és Közösségi Helyet, amely – mint neve is mutatja – több mint könyvtár. Falumegtartó, közösségépítő intézményként működik, ahol különböző rendezvényeket is tartanak. A munkába állás nem kis kihívást jelentett az asszony számára, aki akkor azt sem tudta, hogyan kell bekapcsolni a számítógépet. Nem volt mobilja, de még kar-

órája sem, hiszen azokra nem volt szüksége otthon – meséli. Idővel azonban beletanult a munkába, amit a 2017-ben kapott szakmai elismerése is igazol.