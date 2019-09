Természet és művészet a Velencei-tó közepén

Tizenharmadik alkalommal nyitotta meg kapuit a Velencei-tavi Symposion, ami nem más, mint egy különleges művésztelep a tó közepén, egy szigeten. Idén is a természetet hívták segítségül az alkotók.

Számos művész részvételével nyitotta meg az idei természeti alkotások „open air” tárlatát a Velencei-tavi Symposion, amelyet ezúttal is különleges hangulatú performance-ok kíséretében mutattak be a szervezők. Az Úttörő-szigeten kaptak helyet ezúttal is a művészek, akiknek egy héten át egy dolguk volt: a természetet, annak erejét, anyagait, lehetőségeit felhasználva hozzák létre üzeneteiket, alkotásaikat a szigeten, amelyek aztán együtt élnek, működnek a földdel, vízzel, levegővel.

A művésztelep résztvevői ezúttal is egy másik világba repítették az érdeklődőket: a szigetre csak hajóval lehetett kimenni, ahol festett arcú és testű „lények” fogadták az alkotások befogadóit. Ahogy azt ígérték, a természetből építkeztek az alkotók, hogy a műveket később visszaadják annak.