Telt házas Abigél-est volt Fehérváron

Rég lehetett ilyet látni: többen is az ajtó előtt ácsorogtak, majd visszafordultak a könyvtárból, mert már nem fértek be Piros Ildikó Abigél-estjére szombaton.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész neve a mai napig is mágnesként vonzza a közönséget. A Szabó Magda író emlékére, születésének 100. évfordulója alkalmából összeállított Abigél titkai című önálló estje pedig szintén garancia volt arra, hogy tartalmas, színvonalas előadás várható. Így is történt. Azok, akik bejutottak a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasótermébe, egy szépen, jó érzékkel szerkesztett előadáson követhették nyomon Szabó Magda életét, s az írónő több őszinte vallomása, gondolata is elhangzott Piros Ildikó hiteles tolmácsolásának köszönhetően.

A könyvtár a nagy érdeklődésre való tekintettel a közeljövőben, várhatóan februárban ismét vendégül látja a színművészt. Így akik most lemaradtak, azok is hallhatják az Abigél titkai című estet.