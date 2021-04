Tele van a város, az éter versekkel

A zárva tartó művelődési házak, kulturális intézmények, az egymás közvetlen társaságát most nélkülöző közösségek így is szerveznek akciókat, online programokat. Megéri kapcsolódni!

Hiába szorultunk valamelyest a falak közé, hiába nincsenek olyan találkozások, ünneplések, mint például utoljára a két évvel ezelőtti költészet napján, azért látszik, hogy a maga módján szinte minden irodalom- és kultúrabarát közösség készül valamivel József Attila születésnapjának felidézésére.

A több intézményt magába foglaló Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ néhány hónapja kezdett szabadtéri kiállítás-sorozatba, amelynek friss témája A magyar költészet napja. A székesfehérvári belvárosban kihelyezett tablók mellett azonban most a központhoz tartozó művelődési házakat és közösségi tereket is bevonták, azok szintén versbe „öltöztek”. Az intézmény tóparti központjának (A Szabadművelődés Háza) épületén is olvashatók versek, de az Öreghegyi Közösségi Ház lépcsőjén és a Kisfaludi Közösségi Ház ablakaiban is helyet kaptak a költemények. A belvárosban pedig a Fő utcán, a Városház téren és a Liszt Ferenc utcában állhatunk meg egy-egy „tablócsokor” mellett, olvasva például Závada Péter, Varró Dániel vagy Nemes Nagy Ágnes nagyszerű sorait.

A versek, illetve versrészletek több évszázadból valók, így klasszikusok és kortársak is találhatók.

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár is jópofa akcióval örvendezteti meg a Maroshegyen lakókat és az arra járókat. Fenyvesi Lászlóné Zsuzsa könyvtárostól megtudtuk: a ház előtt álló egyik fára függesztettek ki több színes, laminált lapra nyomtatott verset. A kortárs és klasszikus költemények közül bárki elviheti, amelyik neki tetszik – természetesen addig, amíg még talál „verslevelet”.

A Köfémen található Aranybulla Könyvtár és a Köfém Művelődési Ház is ugyanakkor, április 11-én 11 órakor tesz közzé költészet napi tartalmat Facebook oldalán. Az Aranybulla egy irodalmi témájú beszélgetéssel készül, valamint az épület környékén járók láthatják, hogy az ablakokban Fejér megyei költők, írók versei függenek.

A Köfém Művelődési Ház a minap elhunyt dunaújvárosi költőre, képzőművészre, Gáspár Aladárra emlékezik ugyanebben az időpontban nyilvánosságra kerülő műsorában.

A Vörösmarty Színház „Költészet Napi Versműszakkal” készül április 11-ére. Az ugyancsak a Facebook-oldalon követhető műsor 10 órakor kezdődik, s a társulat tagjai közül valaki óránként egyszer meglepi a közönséget egy-egy kedvenc verssel. Varga Lili, Molnár G. Nóra, Andrássy Máté, Imre Krisztián, Kelemen István, Krisztik Csaba és Nagy Péter adnak majd elő költeményeket.

A Szabad Színház társulata évek óta nagyon aktívan szervezkedik a költészet napja apropóján. Az országos „Posztolj verset az utcára!” akcióhoz csatlakozva mindig kidíszítik központjuk, az Igéző Fő utcai épülete előtti részt, ahová zsinórra, oszlopra, táblára verseket raknak ki. S arra kérik a járókelőket, a fehérváriakat, hogy maguk is csatlakozzanak egy-egy gépelt vagy kézzel írt költemény, versrészlet megosztásával. Ilyenkor aztán csak úgy lebegnek a tavaszi szélben a lírai alkotások. Erre tavaly sem volt és idén sincs lehetőség, ezért online akció szerveződött, és most is az készül. A társulat arra kéri a versbarátokat, hogy – mivel a Magyar Posta április 30-tól megszünteti a postai táviratot, amelyhez a magyar irodalom oly sok verse, anekdotája köthető – ezúttal távirati stílusban megírt verseket posztoljanak az Igéző Facebook-oldalára. A szellemes kihívás keretében megoszthatók ismert költők művei, de akár saját is közzé tehető – tudtuk meg Nagy Judittól, a Szabad Színház vezetőjétől.

Úgyhogy, akár ehhez is érdemes csatlakozni. STOP.