Tartalmas éve volt a Szirontának

A tizenhatodik évadát kezdte meg a nyár végén a harangjátékáról híres Szironta Együttes. Bár a vírus okozta bizonytalanság a zenészekre és szervezési feladataikra is rányomta bélyegét, nem panaszkodhattak: 45 koncertet adtak az évadban, s az adventi időszakra is nagyon készültek, de most minden változik.

Az őszi közel félszáz koncert mellett az adventi hétvégéiket is lekötötték már, 15 koncert található az ünnepi hétvégéken de a szigorítások miatt most sok mindent át kell szervezniük. Mint megtudtuk a zenekar évértékelő közleményéből, örömmel tölti el őket, hogy olyan helyszínekre is eljuthattak, mint a 91 lelket számláló Palé, de szinte az összes megyében hallhatták őszi műsorukat. Remélik, hogy a szerdától érvényes, első körben

30 napon át tartó szigorított időszakot követően új repertoárral várhatják a karácsonyt, így decemberi koncertjeiken olyan zeneművek is megszólalhatnak, mint az Anasztázia kedvelt karácsonyi száma és a Jingle bells eredeti változata. A Besnyői Népdalkör csengettyűsei is készülnek: ha minden jól megy, tavaszra óvodai programokba kapcsolódnak be előadásukkal és népszerűsítik a csengettyűzenét a legfiatalabb korosztálynak. A november hónap az adventi időszakra való felkészülés a Szirontánál, s mivel a szigorítások miatt beláthatatlan a jövő, a terveik szerint egy online koncerttel jelentkeznek majd a Művészetek Palotájának Bartók Béla Hangversenyterméből, így nem hagyják szimfonikus élmény nélkül a harangzene kedvelőit. Reménykedtünk, hittünk, de most már bizonyossá vált, hogy az adventi szezont a klasszikus értelemben törölnünk kell. A… Posted by Szironta Együttes on Monday, November 9, 2020