Táncstafétát indítottak a fehérvári balettosok

A Székesfehérvári Balett Színház arra hív fel, hogy a táncolni szeretők egyszerű mozdulatokból álló videókat küldjenek számukra.

A társulatot is rosszul érintette a koronavírus-járvány miatti vészhelyzet, hiszen az előadások elmaradnak. (Arról, hogy a megvásárolt bérletek és jegyek kapcsán hogyan járjanak el, miként kárpótolják a nézőket, még egyeztetnek a fenntartóval, vagyis az önkormányzattal – olvasható honlapjukon.)

Most a táncosok is otthon gyakorolnak, illetve az online órához csatlakoznak videókonferencia keretében. Ez a gyakorlat megegyezik bármely más társulatéval – tudtuk meg Egerházi Attila igazgatótól. Készül egy kamaradarab is, ennek az időszaknak a művészi lenyomataként. A társulat irodája szintén működik, ám ott mindig csak egy fő van, főleg online folyik az ügyintézés.

Addig is, amíg közönség elé és színpadra léphetnek, a táncosok stafétát indítottak. A részletek megtudhatók Egerházi Attila közösségi oldalra feltöltött videójából is. Az igazgató utal rá: ha a lélek erős, az az immunrendszerre is jó hatással van. A „lélekerősítés” egyik legfőbb területe pedig a kultúra, illetve a kulturális produkciók létrehozása. A társulat is ebben érdekelt, s mivel most más körülmények között kell dolgozniuk, ezért ahhoz alkalmazkodva ötletelnek, és kitalálták a táncstafétát, amelybe másokat is bevonnak.

Minden táncos készített az otthonában egy nyolc mozdulatból álló mozgássort, zene nélkül. Ezekből a videókból jött létre egy önálló táncfüzér. Ennek mintájára indult a kihívás, amelyben Egerházi Attila azt kéri, hogy bárki, aki szeretne csatlakozni a kihíváshoz, az küldjön videót egy egyszerű mozdulatsorról a fehervariba­[email protected] e-mail-címre. A kapott anyagból ők állítanak majd össze egy zenés etűdöt, amelyet megosztanak a Facebook-oldalukon.

Az otthon maradásra ösztönző kihívás mottója: „A táncot terjesszétek, ne a vírust!”