Táncbetétekkel, kórussal is hatásosabbá tették az Elisabeth című darabot Baracskán

Jó lehet a helyi dráma klub közösségéhez tartozni. A legfrissebb, Erzsébet királyné sorsát bemutató előadás legalábbis azt érzékeltette: a tagok és segítőik élvezik a közös munkát, a közönség pedig annak gyümölcsét.

A Kupi Gábor vezetésével több mint öt éve működő Baracskai Dráma Klub idei nagy vállalása az Elisabeth című darab volt, amelyhez a zenés műfaj kedvelői számára bizonyára jól ismert, azonos című musical szolgáltatta az alapot. Ezt dolgozták át a Dráma Klub tagjai, prózai és táncos részeket is beiktatva az előadásba. A történetszövés azonban nagyjából megmaradt (némi rövidítéssel), a jelenetek Erzsébet királyné tragikus végkimenetelű életéből ragadnak ki jelentőségteljesebb pillanatokat, érzékeltetve a bajor hercegnőből lett osztrák császárné, magyar királyné életének nehézségeit, s a változó politikai viszonyokat.

A musicalben Erzsébet a Halál jegyeseként jelenik meg, utóbbi pedig a darab során többször is magával akarja vinni szerelmét, ám Sisi ellenállása miatt a végső egyesülés csupán az 1898-ik évi, Luigi Lucheni által elkövetett merénylet után történhet meg. Az előadásban – két zenét leszámítva – a musical zenéjét használták föl, a szereplők az eredeti dalokat tanulták be, akárcsak a közreműködő „Éppen dalban” Férfikórus. A baracskai előadásnak fontos részét képezik még a táncbetétek is, amelyek egy része a Halál megjelenésére, a tragikus részekre erősít rá. Az udvari tömegjelenetek mellett az öt fekete ruhás táncos lány feltűnése mindig baljóslatú…

A cselekmény a merénylő, Lucheni vallatásával kezdődik és ér véget, s ő az, aki megidézi az eseményeket. Siklódi Gellért meggyőző, élvezetes alakítást nyújt az anarchista Luigi Lucheniként, aki a Halál követeként vezet bennünket végig Erzsébet életén, egészen addig, míg a tőrrel ki nem oltja a császárné életét.

A színészek

A Sisit alakító Kenéz Martina felszabadult, ártatlan leányzóból lesz a szemünk előtt megkeményedett, hideg asszony, aki végül még kétségbeesett fia, Rudolf kérésének is ellenáll, s megadón egyesül a Halállal.

Dombi Gergő megformálásában láthatjuk az akaratgyenge, anyjától függő, de tulajdonképpen végig szerelmes, későn ébredő Ferenc József császárt. A csábító, behízelgő, sokszor hoppon maradó, ám természetesen kitartó Halál szerepében remek Balog László. Az erős kezű, a fiát és a birodalmat a háttérből irányító, Erzsébetet elnyomó Zsófia főhercegné Radványi Reginának köszönhetően elevenedik meg.

Óriási siker!

A szombati, második előadás végén szinte tapsvihar tört ki a nézőtéren. Miután a közönség elcsöndesedett, Kupi Gábor lépett színpadra, s elmondta: a darabot ugyan szabad térre tervezték, ám az időjárás miatt kénytelenek voltak a faluházban előadni. Ebben nagy segítségükre volt Maslonka Levente hangtechnikusuk, de Gábor még számos más közreműködőnek köszönte meg a munkát, a segítséget. Hámori Valériának a jelmezek kölcsönzéséért, Sarkadi Erzsébetnek a ruhák varrásáért, Kupi Gerdának a koreográfiáért volt hálás, s még sorolhatnánk. Az Osztrák-Magyar Monarchia korát idéző darab várhatóan tavasszal lesz újra látható.