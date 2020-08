Tánc, koncert, tárlatnyitó – így indult a Király(ny)i Napok a Táncházban

Kiállítással emlékeznek a jeles, kilencven esztendeje született néprajzkutatóra.

Az eseményekkel időben előrehaladva először a Pesovár Ferenc (1930–1983) néprajz-, néptánc- és népzenekutatóra emlékező, Most jöttem Gyuláról… című kiállítás megnyitójáról kell szót ejtenünk. Ez augusztus 19-ig a Táncház előtt tekinthető meg, forgatható elemeken. Az archív, amatőr és profi fotósok által készített felvételeken Pesovár Ferenc hol baráti társaságban, kollégák között, hol pedig családtagokkal vagy adatközlőkkel látható különböző magyarországi, illetve határon túli helyszíneken. A Székesfehérvár életében jelentős szerepet betöltő kutatóról – aki 26 évig volt az István Király Múzeum néprajzi osztályának vezetője – Juhász Zsófiának, az Alba Regia Táncegyesület elnökének köszöntője után Varró Ágnes néprajzkutató beszélt.

Mindenki őszinte tisztelettel, és szeretettel emlékszik rá

Elsőként, a személyesebb gondolatokból megtudhattuk, hogy Ágnes Pesovár halála után, 1984-ben került a múzeumba, így már nem találkozhatott a nagy előddel, ám az ő dolgozószobáját és szolgálati lakását kapta meg. Aztán ugyanazokkal a néprajzi tárgyakkal dolgozhatott, amelyek jó részét Pesovár gyűjtötte, ugyanaz a környezet vette körül, s a barátok, kollégák visszaemlékezései is egyre közelebb hozták számára mind az embert, mind a néprajzkutatót. A tapasztalat szerint mindenki őszinte tisztelettel és szeretettel emlékszik Pesovárra, aki elsősorban táncfolklorista volt. Ezzel összefüggésben gyűjtötte a népzenét és a népdalokat.

Az életrajz felidézése után megemlítették még, hogy Pesovár nevéhez fűződik a mohai tikverőzés szokásának felfedezése és életben tartatása, valamint a sukorói néprajzi ház létrehozása is. A legkevésbé sem „szobatudós” volt, sokat járt terepen, és ismereteit szívesen osztotta meg másokkal. Munkásságának köszönhetően az Alba Regia Néptáncegyüttes tag­jainak is bőven van miből merítést venni.

Utóbbi kijelentést igazolta a táncosok Hagyományérzők című műsora, amelyet vasárnap kétszer is előadtak.

Az eredetileg az áprilisi tánc világnapjára, a Vörösmarty Színházba tervezett előadást most láthatta a közönség, amely hálás tapssal jutalmazta a nyolc táncot és a két zenés produkciót. A Táncház falai között is szépen érvényesülő koreográfiák között szintén volt Pesovár Ferencre emlékező, A juhait kereső pásztor címmel. Ezenkívül láthattunk például kalotaszegi, gömöri és dél-alföldi táncokat is. Az együttes mellett a Galiba zenekar is kitett magáért. A napot koncert és folkkocsma zárta, hétfőn pedig Határon innen címmel látható majd műsor.