Takácsné Csór Marianna: mindig kell idő a feltöltődésre

Takácsné Csór Marianna több munkahelyen is dolgozik mint logopédus. A hétköznapok mégsem csapnak össze hullámként a feje felett, mindig van ideje önmagára és a hobbijaira.

Múlt héten, a nagyvenyimi Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár falai között megnyitották festményeiből álló második önálló kiállítását. A tárlat címe sokat elmond: Föld és víz. A képeken a természet szépségei gyönyörű színekben köszönnek vissza azokra, akik november 12-ig ellátogatnak a kiállításra.

– Mindig vonzódtam a festészet, a rajzolás és a képzőművészetek iránt. Három gyermekünk van, amikor az egyik elment otthonról, festeni kezdtem, amikor a másik kirepült, belevágtam a szövésbe, és amikor a harmadik, akkor futni kezdtem – mesélte Takácsné Csór Marianna arról, hogyan szivárogtak be az új hobbik, köztük a festészet az életébe. Mint mondta, a festészetet az alapoktól kezdte, először a technikákkal ismerkedett meg, majd elindult a folyamatos tanulás útján, aminek eddigi eredményei láthatók mostani kiállításán. – Most éppen az akvarell a szerelem. Olyan lágy, könnyű, laza és elegáns – jellemezte jelenlegi kedvenc festéstechnikáját, amely a Föld és víz című tárlat képeinek túlsúlyát tölti ki. Emellett az akrill és az olaj alkalmazása is megjelenik a képeken.

Alkotásaira a természet szeretete jellemző. Nem véletlen, hogy ezen a ponton a sport és a festészet az ő életében kiegészíti egymást, hiszen, ha egy-egy futás alkalmával olyan helyen jár, ami valami miatt megragadja, azonnal lefényképezi, és a vásznon újra életre kelti. Ugyanakkor pedagógusként az alkotásra mégiscsak nyáron van a legtöbb ideje, így ezen a kiállításon is egy picit visszamehetünk a melegebb napokra a vitorlások, a vízparti naplementék és a különböző tóparti tájképek ábrázolásának köszönhetően.

Kiemelte, hogy a folyamatos tanulás ezen a területen is rendkívül fontos, éppen ezért rendszeresen jár különböző workshopokra és táborokba, ahol nemcsak az oktatóktól, de a hozzá hasonló résztvevőktől is tanulni tud. Saját tapasztalata alapján azt javasolja mindenkinek, aki most készül belevágni a festészetbe, hogy mindent próbáljon ki, tanuljon több helyen, és hallgasson a saját érzéseire. Egy idő után tudni fogja, melyik az a terület és technika, amellyel szívesen és sikeresen alkot.

Azt mondják, a képekben benne van az alkotó személyisége. Takácsné Csór Marianna esetében sincs kivétel ebben a tekintetben, hiszen az energikus, különböző színekben pompázó képek pontosan tükrözik festőjüket.