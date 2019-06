Tábori értékőrzés: a Mesterségek Háza és Moha is helyszín

Bőrözés, szörpkészítés is szerepel a hagyományőrző tábor programjában ezen a héten.

Hétfőtől péntekig tart a Fejér Megyei Művelődési Központ és a Terepjárók DSE által szervezett napközis tábor, amely A múltunk érték, a hagyomány kötelez címet kapta. A gyerekekkel a Rác utcai Mesterségek Házában és Mohán, az egyesület alkotóházában foglalkoznak – tudtuk meg Pintérné Palkovics Gabriella táborvezetőtől. A tábornak huszonkilenc, 8–12 éves korú résztvevője van, s a legtöbben Fehérvárról csatlakoztak, de több környékbeli faluból is érkeztek gyerekek.

Szinte minden nap tartogat valamilyen kézműves-foglalkozást, például bőrözést (tarsoly és könyvjelző a téma), levendulabuzogány- vagy szörpkészítést (finom mentás, levendulás változatról van szó). Ezenfelül természetesen játékra is sor kerül, ám ott is a hagyományos változatokat részesítik előnyben. Tehát van métázás, célba dobás, vásári fahalacskák horgászata és a többi. Egy-egy nap során felváltva, kis csoportokban alkotnak vagy játszanak a gyerekek, hogy a munka mellett lazítás is legyen. A programok alakulása időjárásfüggő, terveztek ugyanis strandolást és kirándulást is.

A nap reggel 8-kor indul, s délután négykor ér véget. Az egyesület a nyár folyamán még több tábort is lebonyolít, amelyekben hasonlóan értékes foglalatosságok várhatók.