Szívvel, hittel építette Bory Jenő az olyannyira csodált várat

Idén kettős évforduló apropóján emlékezhetünk Bory Jenő szobrász- és festőművészre, építészmérnökre. Pénteken a Vörösmarty Társaságnál rendeztek programot.

Szép rendezvény kerekedett pénteken a társaság Kossuth utcai termében, ahol köszöntések után a minap elhunyt Paál Lajos tanárról, íróról is megemlékeztek.

Ezután Bobory Zoltán, a társaság elnöke beszélt a 140 éve született és 60 éve elhunyt Bory Jenőről. Mint fogalmazott: az Öreghegyen felépített várat minden fehérvári a magáénak érezheti. A Bory-vár azonban nem csupán építmény, hanem jelkép is, egyebek mellett a szerelem és a művészet iránti alázat jelképe. A művész nem csupán téglából, betonból s más építőanyagból, hanem hittel a szívében és a hitveséhez fűződő szerelemtől áthatva építette.

A várról az elmúlt évtizedekben számtalan tanulmány született. Bory nem épületként, hanem inkább szoborként tekintett rá, amely évről évre terjeszkedhetett, alakulhatott. Bátorság is kellett ahhoz akkoriban, hogy a racionalitás háttérbe szorításával szinte mindent a fantáziájának alárendelve hozzon létre. A vár alaprajza is szimbolikus: utal a család, a művészet, a tanítás, a szerelem fontosságára.

Bobory Zoltán beszélt még a művész jelentős, ismert és kedvelt köztéri szobrairól (például a „Turul” a Halesznél vagy a „Huszár születik” a strandnál), szólt éremművészeti munkásságának jelentőségéről és a kis­plasztikákról is. Utóbbiakból még a Szent Korona Galériában volt régebben kiállítás, így sokak számára váltak láthatóvá az értékes művek, amelyek között pirobazaltból készült is van.

Egy friss tárlat is nyílt azonban az emlékesten. A társaság Áron Nagy Lajos Baráti Körének elnöke, Lakner József elmondta: néhány éve merült föl a gondolat, hogy a tagok készítsenek a Bory-várat megörökítő műveket. Ez idén meg is valósult, így összesen tizenkét alkotó közel húsz munkát adott le. Ezeken kívül azonban a Bory-gyűjteményből is hoztak hat festményt. Közülük négyet Bory Jenő, kettőt pedig Rakssányi Dezső festett.

A kortárs alkotások nagyon változatos technikával készültek, így van közöttük olaj-farost, olaj-vászon, tűzzománckép, de faplasztika is. A közönség absztraktba hajlóan ábrázolva és fényképszerűen egyaránt láthatja a várat. Ez azonban összességében olyan tárlat, ahol semmit nem kell magyarázni, minden világos.

A kiállítás november 29-ig látható, keddtől péntekig 14–17 óráig. Érdemes benézni a társasághoz, főleg azoknak, akiknek kedvelt helyeik közé tartozik a Bory-vár, s tisztelik a művészt. Jó nézni, ki milyen részletet emelt ki belőle, de az is érdekes, milyen más, elvontabb mű kerekedett ki Bory Jenő és életműve által ihletve.